La Agenda Cultural del fin de semana

La actividad cultural del mes de abril siempre es intensa y las propuestas son muchas y muy variadas. Y este próximo fin de semana no será la excepción. En ese marco, éstas son las opciones a tener en cuenta y que podrán ser disfrutadas por vecinos de la ciudad y la región:

n Viernes

n A las 21.30 se presentará en el pub ubicado en la esquina de Villegas y Tte. Gral. Uriburu el grupo folclórico Los Campedrinos. Este encuentro es organizado por Venite para el Folclore.

n Sábado

n De 9 a 13 tendrá lugar en la plazoleta Almirante Brown (Ugarte y Ameghino) una nueva edición de Ecofines Verde. Los vecinos de Trenque Lauquen podrán encontrar allí productos de huerta, huevos de campo, plantas e insumos agroecológicos. En caso de lluvia, la feria tendrá lugar en las instalaciones del CEF Nº 18. Cabe recordar que la propuesta de Ecofines Verde surgió de la necesidad de contar con una fecha más al mes para que los productores hortícolas que participan de la feria puedan comercializar sus productos directamente al público, acompañando el incremento de la producción que se da durante la temporada de verano.

n A las 19 tendrá lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario el primer encuentro del Ciclo de cine del Espacio INCAA Casas del Bicentenario que cuenta con el auspicio de la Dirección de Cultura del Municipio. Esta actividad se realiza en el marco del 141º aniversario de la fundación de Trenque Lauquen.

En esta primera proyección podrá disfrutarse del film Kryptonita, una película argentina de acción y drama de 2015 dirigida, adaptada, coproducida y coeditada por Nicanor Loreti. Está basada en la novela homónima de Leonardo Oyola. Es protagonizada por Juan Palomino, Pablo Rago, Lautaro Delgado, Diego Velázquez, Nicolás Vázquez y Diego Capusotto. La trama parte de una idea al estilo Elseworlds (perteneciente a DC Comics), donde la nave de Kal-El/Superman no aterriza en Smallville, sino en Isidro Casanova, una localidad del Partido de La Matanza, en Argentina. A partir de allí, Superman crece y se vuelve Nafta Super, un “superhéroe” de los barrios bajos y de los pobres, al igual que su banda delictiva, que también se convierte en una particular versión de la Liga de la Justicia.

n A las 21.30 en el Teatro Español se llevará a cabo la 23º edición del espectáculo “Cuando la poesía se hace canto” organizado por el músico local Abel Taybo con el apoyo de la Municipalidad de Trenque Lauquen.

n A partir de la medianoche, se presentará en el pub ubicado en la esquina de Villegas y Tte. Gral. Uriburu la banda local La Última Rock and Roll con un repertorio cargado de clásicos del rock argentino y temas de autor.

n A partir de la medianoche se presentará en el bar de las vías la agrupación Banda en Fuga, integrada por los músicos Daniel Montenegro en guitarra y voz, Roberto Rodríguez en bajo y Julián Skalski en batería. Se podrá disfrutar de el mejor rock and roll de todas las épocas. Esta banda cuenta con muchos seguidores en Trenque Lauquen dado que hace alrededor de 20 años que visitan la ciudad obteniendo siempre muy buenas repercusiones.

n Domingo

n A las 14.30 la Unión Protectora de Animales de Trenque Lauquen festejará por anticipado el Día del Animal con una propuesta que se desarrollará en el Anfiteatro “Cacique Pincén” ubicado en el Parque Municipal. Como no podía se de otra manera, la invitación es para toda la familia, incluidas las mascotas. Habrá desfile de mascotas, juegos, sorpresas, regalos y algo más, entre otras cosas porque la cita se cerrará bailando con Flor Zumba. Todo lo recaudado será a beneficio de los animales, y ya se anunció que la actividad se suspende por lluvia.

n A las 19 y en el Auditorio del Centro Cívico tendrá lugar la presentación del 25º Poemario Trenquelauquenche.