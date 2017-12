La Agenda Cultural del fin de semana

Como era de esperarse, la actividad para este fin de semana es realmente poca si se la compara con los últimos fines de semana en los que las opciones eran realmente muchas. Y no es para menos, se trata del último fin de semana del año y no todos tienen ánimos para organizar alguna movida fuera de sus hogares y optan por festejar junto a sus familias el final del 2017. No obstante, algunas alternativas hay disponibles:

n Viernes

n A las 21.30 en el Teatro Español actuará la banda Cambodia. Las entradas pueden conseguirse en el local comercial ubicado en San Martín 255 o comunicarse al te: 11-33715416.

n A las 23.30 en el bar ubicado en calle Mariano Moreno 41 se podrá disfrutar de una noche de folk y baladas con la presentación del Trío D´Ambruoso- Suárez.

n Sábado

n A partir de la medianoche se presentarán en el bar ubicado en la esquina Tte. Gral. Uriburu y Villegas las bandas La Última Rock & Roll y La Maykel Blues.

n Miércoles 3

n A partir de las 19 en el Auditorio del Centro Cívico se concretará la presentación del libro “Tochi. Su historia en un puñado de historias” del periodista y escritor Guillermo Ruiz.