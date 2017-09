La Agenda Cultural del fin de semana

Como todos los viernes, La Opinión publica las actividades destacadas que se desarrollarán durante el fin de semana. En este marco, éstas son las principales alternativas a tener en cuenta:

n Sábado

n A las 10.30 el joven emprendedor Mateo Salvatto ofrecerá en el Club Social de Innovación y Punto Digital una jornada sobre robótica abierta y gratuita. Mateo tiene 18 años. Se define a sí mismo como un emprendedor y está constantemente buscando nuevos retos y pensando en nuevos proyectos. Después de obtener el campeonato nacional de robótica en Mini-Sumo, Mateo ganó el primer premio de la competencia internacional de robótica “Robotraffic”. Los interesados en asistir deberán confirmar asistencia al mail: csi.trenquelauquen@gmail.com.

n Se realizará en la ciudad de Henderson la primera final regional de “Barlovento, Desafío Cultural 2017”. En representación de Trenque Lauquen estarán presentes: Graciela Cariz en macramé, Gloria Andornino en telas faz de trama, Cristiana Zugasti en telar urbano, Carlos Sabino en Herrería Artística, Ana Florit en bondardo técnico, Teresa García en bordado creativo, Milagros Mansilla en Crochet amigurumis, Alicia Scheen en crochet blanquería, Ana Muller en comidas típicas postre, Delia Prieto en comidas típicas plato principal y Elida Bonino en tallado de madera. Los participantes saldrán este mismo día a las 7.15 hs. de la terminal. La segunda regional se disputará el día 16 de septiembre en la Ciudad de Bolívar.

n A partir de las 21.30 el Coro Mester de Juglaría realizará su 37º Encuentro Coral en la sala del Teatro Español. En el mismo, la agrupación local, dirigida por la profesora Laura Carabelli compartirá escenario con el Orfeón Madrigal Junín, dirigido por Mercedes Capurro y con el Vocal Ever de 9 de Julio, bajo la dirección de Laura Carabelli y Kity Latini.

Abrirá el espectáculo el Mester de Juglaría con su repertorio compuesto por tres temas originales para coros y tres temas con arreglos populares para coro. Continuará el Vocal Ever, coro formado durante este año bajo la dirección de Laura Carabelli. La mayoría de los coreutas que integran este grupo cuentan con una importante experiencia y han participado en distintos coros de la ciudad de 9 de Julio. El promotor de esta agrupación fue el coreuta Eduardo Verde, fallecido el pasado mes de julio, quien formó parte de este grupo y ha sido además pionero en la citada ciudad en lo que respecta a la actividad coral. Su mujer y su hija forman parte del Vocal Ever. Trabaja junto a Laura Carabelli como co-directora Kitty Latini, que siempre se desempeñó como coreuta pero que desde ya algunos años viene estudiando y formándose para asumir la responsabilidad de dirigir. Al igual que el Mester de Juglaría realizará un repertorio compuesto por piezas clásicas y populares.

Cerrará el espectáculo Orfeón Madrigal Junín. Este un coro realizará un repertorio popular, integrado por 24 voces muy equilibradas. Ha recorrido el país y actuado en escenarios muy importantes, siempre cosechando muy buenas críticas. El Mester pudo contactarse con este coro debido a que el año pasado compartió un encuentro coral en La Falda, Córdoba. La entrada tendrá un costo popular de $50. Sin dudas, será una buena ocasión para llegar hasta el teatro y disfrutar de un espectáculo de calidad enmarcado en el arte coral.

n A partir de la medianoche se presentará en el pub ubicado en la esquina de Villegas y Tte. Gral. Uriburu la banda Ojo Bizarro con su propuesta de música a la carta.

n Domingo

n A partir de las 17 comenzará frente al Palacio Municipal la Fiesta del Inmigrante organizada por el municipio y que contará con la participación de artistas locales. En ese horario se realizará la habilitación del patio de comidas con la participación de las colectividades de: Bolivia, Paraguay, Arabia/ El Líbano, México, Francia, Alemania, Italia, España y el País Vasco. Habrá degustación de bocados típicos de cada país, y luego venta de los productos. También participará con un stand temático, el Centro de Escritores “Domingo Cicoria”. A las 20, con la llegada del barco con los inmigrantes, comenzará el espectáculo, bajo la dirección artística de Julio Larrosa y la asistencia técnica de Pancho Rossi, Osvaldo Ros y Tiki Lovera.

De la puesta en escena participarán: Centro de Escritores “Domingo Cicoria”, Grupo de flamenco de Mauricio Guerediaga, Grupo de tango de Gonzalo Echeverry, Grupo “Raíces de Tradición” del Centro de Jubilados, Academia “Sentir Argentino”, Academia “La Cautiva”, Taller “La Vuelta” del Club Tres Llantas, Ballet del Club Barrio Alegre, Centro Vasco, Taller de canto de Regina Ponce, Academia de danzas de Sandra Rojas, Academia de Danzas Isadora Duncan (Liliana López), Taller de Danzas de Coqui Brúa, Grupo de artistas de comedia musical (Tiki Lovera) y músicos, actores y cantantes independientes de la comunidad.