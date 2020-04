La AFIP extiende la feria fiscal hasta el 12 de abril

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió la feria fiscal hasta el 12 de abril, inclusive. Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio se mantendrá así la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos administrativos como determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago y requerimientos de fiscalización, entre otros.

La medida no implica ninguna modificación ni prórroga sobre los vencimientos de impuestos. Una feria fiscal consiste en la extensión de todos los plazos procedimentales en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social. A lo largo del período definido en la normativa, que será publicada en el Boletín Oficial, no se suspenden las acciones de la AFIP. El organismo podrá notificar, dictar actos administrativos, imponer multas y realizar operativos, entre otros procedimientos. No obstante, durante la vigencia de la feria fiscal quedan en suspenso el cómputo de los plazos que rigen para la respuesta de los contribuyentes a esos requerimientos.

n Recaudación

Por otro lado, desde AFIP se informó que en marzo la recaudación tributaria alcanzó los $443.636,7 millones algo que constituye un incremento del 35,3% en relación con el mismo mes del año pasado.

A lo largo del primer trimestre de 2020 los ingresos tributarios ascendieron hasta $1,4 billones, un incremento del 41,1%.

Al condicionamiento que imponía sobre la recaudación el bajo dinamismo en el nivel de actividad arrastrado desde el año pasado se sumaron las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus.

Los datos referidos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) registraron en marzo una variación del 25,6% frente al mismo mes de 2019. La recaudación de este impuesto se vio condicionada por los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio implementado para prevenir la propagación del coronavirus. También se vio afectada por las compensaciones realizadas hacia otros tributos y las mayores devoluciones efectuadas a las empresas exportadoras y el sector agropecuario.

Los ingresos provenientes del Impuesto a las Ganancias anotaron un aumento del 30,9% en relación con marzo de 2019. Los recursos tributarios vinculados con el Sistema de Seguridad Social, por su parte, aumentaron 40,0% en relación con el mismo mes del año anterior.

Además durante su tercer mes de vigencia, el Impuesto PAIS generó ingresos por $ 6.399,9 millones. El monto recaudado por el nuevo tributo a lo largo del primer trimestre supera los $17.000 millones.

Y los Derechos de Exportación alcanzaron en marzo los $28.999,1 millones, un incremento del 59,6% frente al mismo mes del año pasado. A la vez que entre los factores que incidieron de manera positiva sobre la recaudación se destaca la modificación del esquema de alícuotas.