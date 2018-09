La AFIP autorizó a entrar celulares y laptops sin declararlos en la Aduana

La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, permitirá que los viajeros traigan del exterior hasta una notebook, una tablet y un teléfono móvil, como máximo, sin tener que informarlo a la Aduana. De este modo, esos productos quedan excluidos de los US$ 300 permitidos actualmente de franquicia para cada adulto y US$ 150 para los menores.

La normativa determina que los celulares, las computadoras portátiles o tablets forman parte de los objetos de uso personal usados que están exentos del pago de aranceles y no es necesario declararlos. De este modo, cada pasajero podrá ingresar como objeto personal con un celular y deberá optar entre una sola computadora portátil o una tablet.

La medida constituye el primer paso en una serie de mejoras para los pasajeros que llegan del exterior por cualquier medio de transporte. “El objetivo es tornar más eficiente el control aduanero vocalizando en mercaderías de mayor valor y peligrosidad”, se informó.

La actualiza así una vieja reglamentación, que data de 1994, cuando no existían los teléfonos inteligentes y la tecnología aún no había irrumpido con tanta fuerza en la vida cotidiana. El cambio indica que “los efectos de uso o consumo personal; los artículos de vestir y aseo, y los demás bienes que tengan carácter personal, incluyendo una computadora portátil y un teléfono personal que no requiera para su funcionamiento fuente exterior de energía” no tributarán ni será necesario declararlos.

“Teniendo en consideración las necesidades de globalización y de la era digital, resulta necesario actualizar el alcance del concepto ‘efectos de uso o consumo personal’, con el objeto de incorporar aquellos efectos tecnológicos de uso común por viajeros como incidencia de viaje”, indica la resolución.

La AFIP lanzará asimismo la semana próxima una aplicación para celulares con el fin de facilitar la declaración jurada de la Aduana. La herramienta será opcional. El formulario que se entrega en los aviones antes de ingresar en la Argentina, en el que es necesario informar si se tienen o no bienes para declarar, muchas veces no es completado por los viajeros o no es requerido por las autoridades pertinentes al ingresar en el país. (DIB) FD