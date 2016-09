La actualidad y el futuro de la industria de Trenque Lauquen

Es sabido que Trenque Lauquen ha crecido en muchos aspectos en los últimos años. Este crecimiento ha traído beneficios, algunas complejidades y nuevos desafíos para abordar de cara al futuro que conlleven a un desarrollo armónico e integral de la ciudad y el distrito.

En este marco, cabe preguntarse qué papel juega la industria en este contexto y cuáles son sus posibilidades de alcanzar una expansión y crecimiento sostenido que pueda traducirse en generación de empleo genuina.

Así el director de Comercio, Industria y Producción, Marcelo Ombroni, dialogó con La Opinión y realizó el balance de estos meses de gestión y los proyectos a plasmar en los venideros. “El balance que puede hacerse tiene mucho que ver con lo que está viviendo el país. Tenemos un área que es un poco distinta a las otras áreas municipales. El área de Producción es un área cuya tarea fundamental es generar las condiciones para que los actores de producción puedan desarrollar sus actividades. Eso incluye aspectos de los más diversos, casi todos relacionados con la gestión, para darle una mano a aquellos proyectos que ya están en marcha, solucionar algún problema y tratar de conducir a los nuevos por un nuevo camino”, comentó.

n Bien posicionado

En ese marco, Ombroni señaló que “hoy las empresas están con la incertidumbre que vive el país”. “Sin meternos en el análisis de la macroeconomía, que excede la gestión local, y lo que ésta puede hacer, yo creo que se empiezan a ver algunas señales de hacia dónde el gobierno nacional está direccionando su apoyo. Claramente estamos definidos como un país agroalimentario y el agregado de valor a esa producción agroalimentaria es uno de los ejes que está trabajando este gobierno y en el que nosotros estamos, por territorialidad, muy bien posicionados”, dijo.

Y el funcionario destacó también que en la gestión encabezada por el presiente Mauricio Macri “se está haciendo mucho en esta industria sin humo que es el turismo”. “Nosotros también hemos acompañado este movimiento y trabajando a nivel local con el desarrollo del turismo. El ‘emprendedurismo’ es otro de los ejes como paso previo a tener una industria fuerte con generación de empleo y a nivel nacional está fuerte. Y nosotros a nivel local nos presentamos entre 320 ciudades de todo el país para ver si podíamos ser elegidos como una de las ciudades para emprender y hemos sido elegidos”, comentó.

n Proyectos

Además Ombroni contó: “Estamos en este momento poniendo en marcha programas a nivel local que ya se están trabajando con las instituciones y además el 7 de septiembre viene una capacitadora de Nación para terminar de darle forma al programa que vamos a estar trabajando hasta fin de año. Básicamente las líneas que Trenque Lauquen puede aprovechar están relacionadas con el apoyo a Pymes, el ‘emprendedurismo’, el turismo y la economía social, en lo que estamos trabajando muy fuertemente a nivel local para abandonar ese esquema de asistencialismo que tenían los sectores de la economía social y aportar una visión más productiva, que conduzca al autoempleo y a la generación de pequeños núcleos productivos que con el acompañamiento del Estado puedan tener más posibilidades de éxito”.

Y así Ombroni hizo hincapié en que el objetivo de la gestión del intendente Miguel Fernández es “abandonar ese esquema que históricamente se tuvo a nivel local, que era simplemente de asistir crediticiamente y nada más”. “Nuestro énfasis está puesto en la capacitación de los actores y en el seguimiento y acompañamiento de los proyectos”, comentó el funcionario.

n En el SIP

Respecto de los proyectos a concretar en los próximos años, el entrevistado comentó que “en lo proyectado se está trabajando en un ANR (Aportes No Reembolsables) para dotar de infraestructura al Sector Industrial Planificado”. “En realidad nos están faltando para tenerlo completo dos o tres obras, estamos viendo cuáles tienen viabilidad hoy para encararlas. Entonces, la idea es generar una serie de obras y consensuar con los actores del SIP cuáles son aquellas que ellos priorizarían de acuerdo a su factibilidad, y no que salga de un escritorio, sino que salga de los usuarios del parque, quienes saben mejor que nadie cuál es la necesidad primaria”, dijo, antes de comentar que también entre los nuevos proyectos es importante “empezar a discutir en Trenque Lauquen la posibilidad de conseguir un nuevo sector industrial y analizar de dónde pueden salir los recursos y de dónde pueden salir las tierras”, siendo éste “un tema que se ha puesto como objetivo de gestión, aunque lo que se tiene hoy está completo y la cuestión no va a ser de resolución inmediata”.

Por último, Ombroni comentó que “también se está trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, y por eso se está planteando el concepto del Polo Tecnológico, al que se busca dotar de contenido y emprendedores tecnológicos, pensándose que el edificio en algún momento se podrá construir”.