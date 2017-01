La 33 quedó librada al tránsito, hay agua

Piden a los conductores que circulen con suma precaución, todavía quedaba algo de agua sobre la calzada. Los trabajos terminaron el viernes pero la ruta no se liberó antes por precaución.

Finalmente quedó habilitado en el kilómetro 472 en el tramo que une Piedritas con Cañada Seca de la ruta nacional 33, luego de la colocación de alcantarillas para descomprimir el paso del agua.

En este sentido, el secretario de Obras y Servicios Públicos de General Villegas, arquitecto Daniel Cepa, explicó que “como estaba previsto, el viernes por la tarde se terminaron todos los trabajos y por prevención se dejó la ruta cerrada, porque el agua seguía pasando por sobre la misma”. “A las 7 de la mañana del sábado se habilitó para todo el tránsito”, dijo, y señaló que “es mucha el agua que hay”, y que con lo que se hizo “se va a aliviar y controlar la que pasa sobre la calzada”.

N Sólo aliviar

Por su parte, el delegado municipal de Piedritas, José María García, considero que “esto es aliviar y salvar el tránsito por la ruta”. “La verdad que uno no lo valora, pero estos días que estuvimos con el tránsito restringido causa un daño tremendo, venir y no poder pasar; esto nos da una solución que aliviana el paso del agua y que el tránsito no se interrumpa”, añadió.

Asimismo, Cepa comentó que “es mucho el volumen que hay, tanto sobre Charlone como Santa Regina y Bunge; y ésta es una parte que se encontraba retenida y tiene que pasar”.

Al respecto, García explicó que “el caudal de agua estaría pasando del establecimiento La Trinidad hacia el campo de Trosero y va hasta el límite de La Madrugada y El Pegual, luego estancia el Día, se bifurca hacia Las Gamitas y San Martín al canal secundario de Santa Eleodora; y la otra parte se bifurca un poco hasta la estancia La Oración, con el mismo curso van todas al canal”. (Fuente: Actualidad)