“La 12 de Abril”, un nuevo espacio político

Una nueva agrupación política denominada “La 12 de Abril” se encuentra por estos días dando sus primeros pasos en Trenque Lauquen. La misma está conformada por un grupo de dirigentes que buscaron generar un nuevo espacio de debate y análisis que se piensa para ser llevado a la práctica.

A modo de presentación, sus integrantes señalaron: “El futuro de una sociedad, se presenta como un norte orientador hacia donde la clase dirigente, en forma mancomunada con el pueblo, debe orientar políticas de Estado que garanticen el bien común; plasmadas en metas y propósitos factibles de concretar en el marco de los nuevos paradigmas socio-culturales que nos atraviesan; ante lo cual el afán organizativo de dicha estructura social, se encuentra impreso en la voluntad de sus integrantes, los ciudadanos que la conforman”. “Es la participación de ellos, su compromiso, lo que garantiza el progreso y el sostenimiento de lo conquistado. Desde épocas fundacionales nuestra ciudad contó con el aporte de grandes dirigentes, de hombres propios de otras épocas, con otros pensamientos, pero que sentaron las bases de un pueblo en continuo desarrollo. El feliz crecimiento trajo aparejada la inevitable complejidad social, económica y cultural”.

Ciudad ejemplar

En otro párrafo de su documento fundacional, se señala: “Los avances en el estado de bienestar de los que hacemos uso, y gracias al cual algunos de los ciudadanos pudieron realizarse, se lo debemos a gestiones anteriores de dirigentes y contribuyentes, que hicieron de Trenque Lauquen una ciudad ejemplar (…) A veces el participar consiste en avalar, en acompañar, otras en disputar, en luchar. A veces en debatir, en aportar desde la reflexión. De lo que siempre se trata es de aportar con el fin de lograr tener siempre una sociedad mejor, evitando que los asuntos más serios caigan en la simplificación de frases arrojadas por los medios de comunicación que no nos pertenecen y sólo nos piensan como receptores pasivos. Frente a ese escenario pretendemos un papel fuerte del Estado que trabaje para saldar problemáticas como el hambre, la desigualdad, la explotación laboral, que no endeude las arcas públicas hipotecando el futuro de las próximas generaciones, que eduque, integre y no discrimine, que dé seguridad, y que proteja los recursos naturales de quienes pretenden destruirlo en pos de maximizar ganancias”. “Por esta lucha que es responsabilidad de cada generación de mantenerla continua en su momento y su lugar es que surge ‘la 12 de Abril’, una agrupación nacida con el objetivo de participar activamente en la vida política en representación de sectores sociales que hoy no se sienten identificados con los gobernantes de turno y las políticas públicas que llevan a cabo”.