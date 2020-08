Kulfas habló de “baja en las retenciones” y en el campo tomaron nota

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no descartó una eventual “baja en las retenciones y una reducción en los aportes patronales” para reactivar la economía y en el sector del agro tomaron nota.

“Esta semana ha sido muy importante para la Argentina. Logramos un acuerdo significativo que despejó el horizonte financiero”, sostuvo ayer el funcionario nacional en el marco de una entrevista radial por AM 750.

Kulfas consideró que “la crisis del coronavirus cambió totalmente el panorama”, pero que ahora “la economía está mucho mejor”. “Los datos de julio indican que la industria ya está en los niveles previos a la pandemia. Se está viendo una recuperación incipiente”, explicó.

En este marco, al hablar de la reactivación económica, el ministro no descartó “una baja en las retenciones y una reducción en los aportes patronales”.

Aunque no se refirió a un tipo de producción en particular, la definición de Kulfas generó cierta expectativa en el sector del campo. “Algo hay que hacer. No sabemos si hablan de segmentación o de eliminar”, le dijeron fuentes del agro al diario La Nación.

Otras voces ruralistas agregaron: “Hay expectativas de que se revise el sistema tributario para varias producciones y agregar valor. No tenemos más detalles, veremos en la semana”.

Tras su asunción en diciembre pasado, Alberto Fernández llevó las retenciones de la soja del de 24,7 al 30% en una primera instancia, y luego al 33%. Las del trigo y el maíz pasaron del 6,7 a 12%. (DIB) MT