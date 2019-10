Kicillof: “Si tiene que haber renegociación de la deuda la tiene que iniciar Vidal”

¿Si gana las elecciones va a pedir una revisión del Pacto Fiscal para incrementar los fondos federales que recibe la Provincia?

Vamos a estar llenos de necesidades, con una provincia en una situación financiera muy mala y con una deuda muy alta. Qué instrumento vamos a usar para obtener recursos todavía no lo tenemos claro porque pueden llegar por coparticipación, por programas nacionales o por la generación de recursos propios. Lo cierto es que Vidal deja la caja vacía y además una situación de mucha recesión que impide generar recaudación.

¿Hay que impulsar una renegociación de la deuda bonaerense?

Hay un informe de Moody’s que dice lo que vengo diciendo hace mucho, que es que la situación de la deuda de la Nación no es muy distinta a la de la Provincia. Hay un vencimiento de US$ 570 millones en enero y no sé si van a estar los pesos y los dólares para afrontarlo. Me preocupa mucho que la Gobernadora siga negando la situación y no empiece a buscar soluciones. Si hay un cambio de gobierno en diciembre, enero es muy próximo: tiene que solucionarlo Vidal para que no haya un cambio con una situación insostenible. Aún si hubiera que hacer una restructuración de la deuda lo tiene que iniciar hoy Vidal. Los problemas los armaron ellos.

¿Hay riesgo real de default de la deuda bonaerense?

Las calificadoras que actúan para los tenedores de la deuda han subido ese riesgo. Todavía no está definido con qué recursos va a cerrar este año Vidal, en medio de un ajuste enorme que incluye suspensión de obras y del pago a proveedores de servicios esenciales. Entonces entiendo la preocupación de los acreedores tenedores de la deuda. Obviamente no quiero ser yo el que da el diagnóstico sobre la situación actual porque el conocimiento lo tiene la gobernadora, nada más que no lo muestra.

¿Hay que hacer algún tipo de revisión en términos administrativos e incluso judiciales de la deuda que se tomó?

En el caso de la provincia no he visto aún ninguna irregularidad. Pero está la discusión de cuál fue el resultado de la toma masiva de deuda y por qué se hizo en dólares. La gobernadora dice que tenía autorizaciones parlamentarias, es cierto, pero tomó deuda en dólares, a tasa alta y de los 12.000 millones de deuda que deja, 9.000 vencen en el periodo que viene, es decir, en los próximos cuatro años.

Eduardo Basualdo dice que la deuda bonaerense se usó para proveer de dólares al Gobierno nacional.

Eso sin dudas. Los gastos en la provincia son en pesos. No se entiende por qué se tomó la deuda en dólares. Hace falta una explicación a los bonaerenses sobre porqué dejaron este desastre.

¿Tiene un cálculo de cuánto debería ser el aumento de recursos que necesita la Provincia?

La necesidad de recursos es muy elevada. Estamos trabajando en un plan de obras muy ambicioso, la gobernadora dijo que suspendió algunas obras hídricas porque eran caras. Hay una cuestión de emergencias, que tienen que ver con el hambre, y otras con la infraestructura edilicia en educación y salud. Ante esta emergencia generalizada, veremos con Alberto Fernández y los demás gobernadores la manera de ir distribuyendo recursos. Yo no veo un conflicto acá. Vamos a pedir que se tenga en cuenta la situación de la Provincia. Eso que justamente no hizo Vidal, que salió muy desfavorecida en el reparto.

Usted planteó la asimetría de recursos entre la Provincia y la CABA, cuya coparticipación fue ampliada por decreto por Macri. Ahora trascendió que Fernández podría analizar de revertir esa situación. ¿Lo habló con él ya?

Hay muchas formas de obtener recursos y de conseguir resultados, no nos hemos sentado a ver cómo podría hacerse. Sí creo que lo que ha hecho Macri para favorecer a (Horacio Rodríguez) Larreta ha sido un escándalo. Eso es así porque hay todo un plan de atrincherarse en Capital Federal y más aún ahora con los resultados electorales adversos. Lo que están haciendo es demasiado alevoso, asombrosamente obsceno. La gobernadora aún cuando ve que los resultados son adversos, debería seguir defendiendo a la provincia. Me parece una actitud lamentable que se piense más en lo partidario y en una situación posterior a la elección que en los bonaerenses.

Con una provincia que describe endeuda y con falta de fondos, con salarios retrasados, ¿cómo se trascienden esas cuestiones para poner el foco en los problemas estructurales que hay, por ejemplo, en salud y educación?

La cuestión salarial es importante porque está vinculada a lo estructural. Salarios bajos afectan la calidad de la prestación. La gobernadora ha hecho un ajuste muy fuerte, los trabajadores de la provincia han perdido poder adquisitivo. La gente está endeudada, por ejemplo con los créditos UVA, que Vidal no solo promocionó sino que el Banco Provincia fue parte de esta estafa. Que explique ella por qué le bajó el salario a los trabajadores cuando decía durante nuestro gobierno que los docentes debían ganar cuatro veces más y ahora ganan 20% menos. Hay que plantear una recomposición salarial y al mismo tiempo ir atendiendo los problemas de fondo, que reconocemos que no son solo de estos cuatro años, pero Vidal los empeoró.

¿Habló con Vidal después de las PASO sobre una eventual transición?

Yo no estoy en una situación de transición. Y mucho menos después de lo que hizo Macri, que habló con Alberto y dijo que las medidas que tomó las había hablado con él cuando no era verdad. No contribuye porque si uno quiere colaborar se puede leer como que forma parte de las decisiones de gobierno. Creo que lo más juicioso es esperar a que estén los resultados de las elecciones.

Aborto, marihuana y cupo femenino

¿Cuál es su posición sobre la legalización del aborto y la marihuana?

En el caso de la discusión que hubo en el Parlamento yo expuse mi posición. Es una realidad innegable el número de muertes por abortos clandestinos. Pero el marco normativo no se define desde la Provincia, lo que me va a tocar a mí ahora en caso de ganar es aplicar las leyes.

¿Está a favor del cupo femenino en política? ¿Conformará un gabinete con equilibrio de género?

No tengo definido el gabinete. Pero es algo que lo tengo muy presente. En mi equipo de colaboradores hay hombres y mujeres muy preparados. En todo el peronismo hay compañeras y compañeros muy capacitados para desempeñar todos los cargos.

Nombrar los 42 jueces ahora podría “condicionar al gobierno que viene”

Hay una polémica planteada respecto del nombramiento de 42 jueces cuyos pliegos fueron propuestos por Vidal. ¿Deben votarse o no?

Lo veo con mucha preocupación. Creo que la gobernadora y Cambiemos habían fantaseado que iban a ganar la elección y que Vidal era invencible. Cualquier nombramiento que se decida ahora tiene una sombra de intentos de condicionar al gobierno que viene. Lo más razonable y lo más prudente sería que no hagan nombramientos ahora, me parece lo más prudente por el bien de una transición democrática.

Un tema de largo debate ha sido la sindicalización de la Policía Bonaerense. ¿Qué mirada tiene?

La gobernadora prometió equiparar el salario de la policía Bonaerense con el de la Metropolitana o la Federal, y lejos de eso lo que sucedió fue que los sueldos de los agentes de la provincia cayeron un 8% en términos de poder compra. El drama real es que hoy que la plata no les alcanza. La primera respuesta debe ser a nivel salarial, a nivel capacitación, equipamiento y jerarquización. (DIB)