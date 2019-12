Kicillof aseguró que “no va a aceptar extorsiones” de la oposición

El proyecto había comenzado a ser tratado el jueves pero la sesión fue pospuesta para ayer viernes, lapso en el que se generó una negociación que finalmente no prosperó cuando los senadores opositores, que tienen una mayoría de 26 a 20 que les permite bloquear iniciativas, hicieron uso de ese número: se negaron a bajar al recinto, lo que terminó por impedir el tratamiento. Kiciillof ahora se vio obligado a insistir con el proyecto pero a través de Diputados, lo que no ocurrirá hasta al menos la segunda semana de enero.

Kicillof escribió en tres tuits: “Este Gobernador no va a aceptar extorsiones para aprobar leyes. Planteamos una ley totalmente posible y razonable. No pone en riesgo a las y los bonaerenses, ni a las empresas, ni a los productores, ni a la economía. La oposición tuvo hoy una actitud irresponsable en un contexto de emergencias en la Provincia. Buscamos lograr consensos pensando en los 17 millones de bonaerenses, no en sacar rédito político, pero no quisieron discutir la ley”.

Apoyo de intendentes

De inmediato, jefes comunales del Frente de Todos comenzaron a manifestar su apoyo al gobernador en la red social y éste los retuiteó.

“La provincia está en emergencia. Salir de esta situación requiere el compromiso de todos los sectores. Es necesario que el gobernador @kicillofOk tenga las herramientas que necesita para poner a la Provincia de Buenos Aires de pie”, escribió el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. Su par de Ensenada, Mario Secco, tuiteó: “La Ley Impositiva 2020 que impulsa @Kicillofok significa una herramienta fundamental para atender las urgencias de una Provincia que sufre la tierra arrasada que dejó Vidal. Además plantea un esquema tributario más justo y progresivo para los Bonaerenses”.

Fernando Gray, de Esteban Echeverría, escribió: “La actitud del bloque de #Cambiemos de no dar debate por la #LeyImpositiva es preocupante, durante cuatro años el justicialismo fue una oposición seria que nunca trabó los proyectos del ejecutivo. La democracia sólo se fortalece con el debate y el diálogo responsable. #FuerzaAxel”. En el mismo sentido se manifestó Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora: “La Ley Impositiva 2020 de la Provincia de Buenos Aires busca mantener los recursos actualizando los niveles según la inflación heredada del Gobierno anterior, mediante un esquema más justo y progresivo. Cambiemos demostró que no tiene responsabilidad ni voluntad de diálogo”. Mientras que Mayra Mendoza (Quilmes) escribió: “Es preocupante la irresponsabilidad de la oposición parlamentaria de la Provincia de Buenos Aires. En un contexto de emergencia nacional debemos trabajar unidos para brindarle al gobernador, @Kicillofok, los instrumentos de gobernabilidad necesarios”.

Ariel Sujarchuk tuiteó por su parte desde Escobar: “La falta de quórum por parte de juntos por el cambio impide contar con los instrumentos mínimos para que la provincia pueda ocuparse de la emergencia económica que atraviesa y volver a ponerse en marcha”. Mientras que Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, afirmó: “Los mismos que dejaron tierra arrasada en la provincia de Buenos Aires y aplicaron tarifas impagables durante los últimos cuatro años, hoy hablan de impuestazo. Se necesita una oposición responsable para que los y las bonaerenses vuelvan a vivir dignamente. #LeyImpositiva2020”.