Kicillof anunció controles “más estrictos” de circulación con CABA

El gobernador Axel Kicillof sostuvo hoy pondrá “controles más estrictos” de circulación entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, al advertir que las decisiones en la jurisdicción de Horacio Rodríguez Larreta pueden generar más contagios de coronavirus en el territorio bonaerense.

Tras el cruce entre el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan y su par porteño Fernán Quirós, Kicillof trató de bajarle el tono a la confrontación entre las jurisdicciones pero advirtió que “no hay nada que no haga la ciudad de Buenos Aires que no afecte a la provincia”.

“Tenemos que trabajar juntos Nación, Ciudad y Provincia pero cuando cambian las reglas en la ciudad tenemos que marcarlos”, agregó el mandatario.

De esta manera, Kicillof respaldó las declaraciones de Gollan, quien había advertido que en el Gobierno bonaerense no estaban de acuerdo “con la apertura en la ciudad” y que querían “ver primero cómo evolucionaba la situación en los barrios populares”. “Si él no está de acuerdo es absolutamente respetable, no es lo que me dijo en privado”, fue la respuesta de Quirós.

Cabe señalar que la Ciudad de Buenos Aires supera en casos a la Provincia a partir de lo que sucede en los barios vulnerables porteños. En Capital hay 3173 contagiados, mientras que en territorio bonaerense se contabilizan 2268 casos.

El gobernador insistió: “Todos tenemos el sueño de volver a la normalidad pero no vamos a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo la salud de la gente”. Y agregó: “Vamos a poner controles muchos más estrictos porque la realidad es que la Ciudad tiene más contagios que la provincia”.

Las declaraciones se dieron en el marco de la recorrida que hizo el mandatario junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de un nuevo depósito fiscal inaugurado en la localidad de Sarandí.

“Hay industrias que siguen trabajando y hoy estamos en la inauguración de un centro logístico que va a permitir potenciar las exportaciones y bajar los costos”, subrayó el gobernador. (DIB)