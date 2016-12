KDT representará a Pehuajó en el Federal

Luego de un par de temporadas sin presencia de equipos pehuajenses, KDT será el representante de la Liga Pehuajense de Fútbol para la próxima edición del Torneo Federal 2017. “El otro equipo que podría ser parte es el último campeón liguista, Calaveras. En los próximos días, dirigentes y colaboradores tomarán la decisión” informó Diario Noticias. De esta manera la región va conociendo a sus equipos, con Monumental (Liga Trenquelauquense de Fútbol) y Jorge Newbery de Salliqueló (Liga Cultural Deportiva).

“Con la pronta eliminación del certamen local, el conjunto “del bajo” inició sus trabajos en forma rápida para la próxima temporada. Diego Funes será el encargado de dirigir al primer equipo y los entrenamientos iniciaran el 2 de enero.

De esta manera, todas las miradas ya comenzaron a fijarse en el nuevo Torneo Federal C (TDI) 2017, que dará comienzo el domingo 29 de enero. El mismo se disputará por regiones.

n Las regiones

El Torneo Federal C es un certamen amplio y largo. La Región Sur comprende a la Federación Patagónica propiamente dicha: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tendrá dos ascensos. En el último Federal C participaron 28 equipos. La Región Pampeana Sur está conformada por la Provincia de La Pampa y parte de Buenos Aires: Sur, Centro y Este. Tendrá dos ascensos. En el último Federal C participaron 30 equipos; la Región Buenos Aires Norte está integrada por las Ligas del Norte de la Provincia de Buenos Aires. Tendrá dos ascensos. En el último Federal C participaron 29 equipos; la Región Litoral Sur comprende Santa Fe y Entre Ríos. Tendrá dos ascensos. En el último Federal C participaron 29 equipos; la Región Literal Norte está formada por Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Tendrá dos ascensos. En el último Federal C participaron 38 equipos; la Región Norte suma a las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Tendrá dos ascensos. En el último Federal C participaron 35 equipos; la Región Centro la integra Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba. Tendrá dos ascensos. En el último Federal C participaron 44 equipos; y la Región Cuyo que comprende San Juan, Mendoza y San Luis. Tendrá dos ascensos. En el último Federal C participaron 35 equipos.