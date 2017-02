KDT pegó primero y sumó tres puntos valiosos fuera de casa

Atlético KDT de Pehuajó ganó ayer por la tarde un partido mas que importante sobre Monumental en el debut del Torneo Federal C. El encuentro fue jugado en cancha del FBC Argentino, donde hizo las veces de local el conjunto “Canario” ante un gran marco de espectadores de ambas parcialidades. No pudo ser para Monumental que de local no supo encontrar su buen juego y comenzó así con el pie izquierdo el campeonato. Tres puntos valiosos los conseguidos por el equipo de Pehuajó fuera de casa que lo ubican en lo alto de la zona, junto con Huracán de Carlos Tejedor que le ganó por 4 a 0 a Barrio Norte de América.

Los goles llegaron en el complemento, de la mano de Tomás Carrica y Locastro.

n Se estudiaron

En el primer tiempo los dos equipos se estudiaron, buscaron entender qué tipo de juego iba a realizar su rival y se olvidaron de la pelota y el buen fútbol. El debut nunca es fácil pero en esos primeros 45′ los dos estuvieron en falta con el público, numeroso desde ambas parcialidades. Otro de los que estuvo en falta fue el juez de Nueve de Julio, Leonardo Bonello, muy errado en las decisiones tomadas que solo afectó el dinamismo del juego.

Pero fue Monumental quien más falló en la etapa inicial. Tuvo el fuerte viento a su favor y no probó con los remates de larga distancia, y solo sus propios errores le permitieron las mejores jugadas a un Atlético KDT de Pehuajó, muy débil, por cierto.

La primera jugada interesante en el ataque de Monumental llegó de la buena combinación de José Proetto y Alejandro Márquez. Entre ambos se sacaron de encima a sus rivales, pero el remate

de zurda se terminó yendo a un costado del arco defendido por César González. Linda jugada que

despertaron los primeros aplausos de la parcialidad local. Desde KDT la respuesta no se hizo esperar con un remate, también desviado, por parte de Lucas Fernández.

Monumental siguió teniendo el control de la pelota pero sin inquietar la defensa de los pehuajenses que poco a poco comenzaron a equiparar las acciones, más que nada debido a ciertos errores en la salida de Monumental.

Una de las jugadas discutidas de ese primer tiempo fue la que tuvo al juez Bonello, quien no dio

ley de ventaja, cortando un ataque importante de Monumental tras una falta sobre Caracotche. Un árbitro que por su malas decisiones comenzó a ser protagonista. Fue una jugada que le dio ánimo a Monumental ya que a partir de ahí volvió a tener control de la pelota, pero no tanto así del partido.

Pero el control de la pelota, o el que siempre intentó hacer Monumental desde la salida de su campo, le llevó a cometer errores que le permitieron a los rivales tener algunas de las mejores jugadas de la etapa inicial.

Primero fue Francisco Cabrera, que no pudo controla el balón, perdió posición ante Federico Peredo, que dentro del área le pegó mal, muy mal. La respuesta llegó por medio de Alejandro Márquez con una jugada personal que terminó con el hombre de Monumental caído dentro del área y todo el equipo local pidiendo la pena máxima. Oídos sordos hizo Bonello que no sancionó falta alguna.

Luego de los 30 minutos Damián Rostagno volvió a realizar una buena jugada personal, que terminó con la descarga hacia Villagra quien remató con justeza y se fue muy cerca del palo izquierdo. Mientras que KDT

tuvo su respuesta tras otro fallo defensivo. Esta vez tras un error de Lucas Fernández. Un primero tiempo sin fútbol, sin goles, con varios fallos y tarjetas amarillas y con un juez que se distinguió por cortar constantemente el partido.

n Llegó el gol

Hubo que esperar a la segunda parte del partido para poder ver goles en la cancha del “Decano”, un campo de juego que se presentó con una condiciones más que aceptables tras las lluvias recientes. Y fue Atlético KDT quien se llevó el gran premio del triunfo, sin mayores riesgos sobre su propio arco. Monumental tuvo una muy linda situación cuando Proetto hizo responder a César González tras la ejecución de un tiro libre, en uno de los pocos remates que tendría el “Canario” en los 45 minutos finales.

En un encuentro equilibrado y parejo en mitad de cancha KDT encontró el gol casi por sorpresa. Pelota que cae en el área, cabecea Carrica, Luján que no logra despejar y la pelota termina ingresando mansamente al arco. Para colmo de males, minutos después Ricardo Del Rio vio la roja para el “Canario”, dejando a su equipo con un hombre menos y con el marcadro adverso.

Los pehuajenses aprovecharon luego la velocidad de Lucero, los espacios y Monumental no acertó con los cambios que propusieron los técnicos. El broche de oro a la tarde lo puso Marcelo Locastro, tras un certero centro que conectó de cabeza.