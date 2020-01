Ley Fiscal: Juntos por el Cambio presenta un pliego de 9 puntos

Legisladores de Juntos por el Cambio antes de la reunión que las partes mantienen en La Plata, dejaron trascender su listado de condiciones para acompañar la iniciativa oficial.

Entre ellos figura el pedido para que el aumento del Impuesto Inmobiliario tenga un tope del 55% para los sectores más pudientes, en consonancia con la inflación proyectada para todo 2019 (la semana próxima se conocerá la cifra final).

En el texto de la propuesta se establece una escala que va del 10 al 55%, mientras que la propuesta original propone que sea desde el 15 hasta el 75%. Desde el Gobierno se mostraban intransigentes en este punto, porque creen que así se lograría la progresividad de la carga tributaria sin afectar la recaudación. Además, sostiene que el último tramo afecta sólo a grandes propietarios.

En el pliego de Juntos por el cambio también se piden exenciones en el Inmobiliario para todos los campos de hasta 100 hectáreas destinados a la explotación tambera y la eliminación de un artículo que prevé que la Provincia se quede con el 20% de la recaudación de Patentes para autos modelos 2009, dinero que debería ir íntegro a los municipios. En ese último punto hay voluntad del Ejecutivo para hacer las modificaciones.

También piden retrotraer a 2019 las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos de la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos; de la venta al por mayor de cereales, oleaginosas y forrajeras excepto semillas; y de la venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas. Estos dos ítems, según pudo saber DIB, ya fueron revisados en la propuesta oficial y se tendrán en cuenta.

En paralelo, buscan que para los servicios profesionales y no profesionales la alícuota de Ingresos Brutos no suba del 3,5 a 4,5%, como plantea la iniciativa original, y elevar la sobretasa de medio punto para quienes facturen más de $ 500.000 mensuales y no $ 80.000, como busca el Gobierno.

A la vez, la oposición quiere eliminar los impuestos extraordinarios a las actividades portuarias. Finalmente, sobre la exención del Impuesto a los Automotores para los transportes públicos de pasajeros, apuntan a agregar a las sociedades con participación estatal mayoritaria. (DIB)