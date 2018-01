Jugadoras convocadas para los seleccionados

La Federación Noreste de Hockey brindó un comunicado marcando en cuánto estarán iniciando los trabajos en torno a los distintos equipos selectivos de las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, destacándose que tras lo que significó cerrar una gran temporada se comenzó a proyectar el 2018 a través de la Coordinación de Selecciones, desde donde se informó que el próximo 4 de febrero iniciarán los entrenamientos.

Se supo que “la actividad de los seleccionados para el 2018 comenzará el domingo 4 de febrero, con el primer entrenamiento que desarrollarán las categorías sub 18 y sub 16, continuando el domingo 11 de febrero la categoría sub 14”. “Ambos entrenamientos se llevarán a cabo en las instalaciones del Foot Ball Club Argentino de Trenque Lauquen”, anunciaron.

En la edición de hoy compartimos tres tablas con el listado completo de las jugadoras seleccionadas (no definitivas) para cada una de las categorías que deberán comenzar a entrenar en el mes de febrero.

Casi no hay tiempo de descanso para las jugadoras que estarán a cargo de un cuerpo técnico encabezado por los entrenadores Luis Colman y Juani Etchegaray, la asistente Florencia Carnevali, Clarisa Paterlini como asistente y entrenadora de arqueras y la presencia del profesor Martín Lussetti como preparador físico.

En cuanto al calendario competitivo para estas selecciones, todo comenzará en el mes de mayo, con el Campeonato Sub 18 Ascenso de Selecciones, que se dará del 31 de mayo al 3 de junio; luego llegará el Campeonato Regional de Selecciones Sub 14 “A” y “B”, del 21 al 24 de junio, y el Campeonato Regional de Selecciones Sub 16, que será del 12 al 15 de julio. Las sedes serán designadas por la Confederación Argentina de Hockey.