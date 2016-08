Jubilaciones: reparación histórica

El día lunes, en tanto, esta misma actividad se realizó en la vecina localidad de 30 de Agosto. Y mañana el encuentro se realizará en la ciudad de Salliqueló, donde también se brindará la información necesaria sobre esta nueva norma.

En este marco, Patricio Augé, titular de Anses Trenque Lauquen, explicó que de la experiencia local participaron unas 50 personas. “Teniendo en cuenta que el Centro de Jubilados tiene 1.500 socios y se convocó a muchas personas, no fue el número de jubilados que esperábamos. Parece que hasta que el jubilado no se entere que un amigo o un vecino cobró 3 mil pesos más por haber hecho el trámite correspondiente no se va a acercar a interiorizarse sobre los pormenores de la ley”, señaló.

Además el funcionario señaló que la metodología de la jornada contó con una exposición sobre detalles de la norma y luego se respondieron las preguntas de los interesados. “Por otro lado, las oficinas locales del Anses están abiertas para explicar lo que sea necesario. Todo el tiempo lo estamos haciendo, es para lo que más estamos atendiendo, en contra turno, de 14 a 18”, explicó.

Cabe recordar que la ley en cuestión crea un programa voluntario que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES a actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales.

Los acuerdos que se realicen deben homologarse en sede judicial. Es decir que el titular, su abogado y la ANSES acuerdan ante un juez el ingreso a este programa y consecuentemente el fin del juicio o la no iniciación del mismo.