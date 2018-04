Juanse y Los Caligaris llegan a Tres Lomas

El programa gratuito organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Gestión Cultural, estará este fin de semana en la Plaza Marcaida de la ciudad vecina Tres Lomas.

La banda de rocanrol, Juanse & The Band, integrada por Juan Sebastián Gutiérrez (líder de los Ratones Paranoicos) se subirá al escenario mañana desde las 20. Los Caligaris harán lo propio el domingo, para repasar su discografía.

En Cine Teatro Español (Monteverde 243) se presentarán las obras La Denuncia, una comedia del arte criolla, con Néstor Caniglia, Marcelo Curotti, Marcelo Minnino y Andrés D’Adamo, y Aeroplanos, con Rodolfo Ranni y Guillermo Marcos.

Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona.

n Dos años

El programa cultural del Gobierno bonaerense AcercArte llegó a los 101 municipios el 14 de abril y el fin de semana de 5/6 de mayo cumple dos años desde que empezó a recorrer la Provincia con su propuesta de cultura variada y multidisciplinaria.

Cada jornada de AcercArte comienza a las 15 con más de 800 artistas en 13 disciplinas: música, cine móvil, cine 360°, biblioteca, espectáculos infantiles, stand up, teatro, danza, arte callejero, circo, realidad virtual, talleres de reutilización creativa y artes plásticas.

Es una propuesta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que, desde sus comienzos en mayo de 2016, visitó 95 de los 135 municipios de la Provincia.

Entre las actividades hay Arte Callejero, Biblioteca, Realidad Virtual, talleres de reutilización creativa.

Mañana a las 15 habrá Cine 360° con la proyección de la película Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’; Cine Móvil: Mi villano favorito 3 (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2017, 96’. Apta para todo público, entre otras actividades.

A las 15.45 en la Biblioteca: Historias fabulantásticas – Narración oral para toda la familia sobre las historias mágicas de la literatura, con Jennifer Frank. A las 16, Cine

360°: Fronteras del universo – Duración: 24’, a las 16.30, Infantiles: Los Tutú, a las 17.15: Cine 360°: Viajeros del universo – Duración: 24’; Cine Móvil: Mamá se fue de viaje (Adultos) – Argentina, 2017, 99’. Con Diego Peretti y Carla Peterson. Apta para todo público. A las 17.45 en la Biblioteca: ¿Qué leen los escritores? Charla con Esteban Ierardo; a las 18, Cine 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’; a las 18.45 h – Cine 360°: Universo Cerati – Duración: 27’; a las 19.15 stand up, con el Mago Adrián Guerra, a las 20 se presentará Juanse & The Band y a las 21.30 Teatro: La denuncia, una comedia del arte criolla. Con Néstor Caniglia, Marcelo Curotti, Marcelo Minnino y Andrés D’Adamo.

n Domingo

A las 15, Cine 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’; Cine Móvil: Emoji: La película (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2017, 86’. Apta para todo público; a las 15.45 Biblioteca: Los LibroYasos: La historia del libro – Espectáculo teatral infantil; a las 16, CINE 360°: Fronteras del universo – Duración: 24’; a las 16.30 h Infantiles: Tito y Coloso; a las 17.15, Cine 360°: Viajeros del universo – Duración: 24’; Cine Móvil: Temporada de caza (Adultos) – Argentina, 2017, 105’. Con Lautaro Bettoni y Germán Palacios. Para mayores de 13 años; a las 17.45 Biblioteca: ¿Qué leen los actores? Charla con Rodolfo Ranni; a las 18, Cine 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’; a las 18.45, Cine 360°: Universo Cerati – Duración: 27’; a las 19.15 h stand up: Guillermo Selci; a las 20: Los Caligaris y a las 21.30, Teatro: Aeroplanos. Con Rodolfo Ranni y Guillermo Marcos.