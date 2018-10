Juanita Sosa recibió el alta y regresa a 30 de Agosto

Luego de once meses fuera de su casa, Juanita Sosa, la pequeña de Treinta de Agosto que el pasado 20 de febrero fue trasplantada del corazón, recibió el alta médica y ya está lista para regresar a su ciudad natal junto a su familia. Si todo sale como lo esperado, la niña llegará mañana a la vecina localidad donde recibirá una cálida bienvenida de parte de toda la comunidad.

Es que ese corazoncito, que gracias a un donante le permitió a la pequeña tener una segunda oportunidad, también tiene un poquito de todos los que forman parte de la comunidad de 30 de Agosto que no dudó un instante en ayudar a reacondicionar la vivienda de la familia para que Juana pudiera volver a sus pagos.

Y previo a tan movilizante momento, La Opinión habló con Gabriel, padre de Juanita quien se mostró emocionado y ansioso por volver con toda la familia, a su hogar.

n Trámites

Según informó Gabriel “estamos haciendo todos los trámites y papeles para que le permitan a Juana volver. Si todo sale como esperamos el viernes estaríamos saliendo para llegar el sábado a Treinta de Agosto”.

Y agregó que “lo que resta hacer son algunos trámites de obra social porque Juana no puede viajar en colectivo entonces se está tramitando en la obra social para volver en remise”.

Es que el miércoles su médica cardióloga, la Dra. Villa le comunicó la tan ansiada noticia: “Fue un momento hermoso porque Juana le preguntó cuando podía volver a 30 de Agosto y la respuesta de la cardióloga fue que ya estaba lista. Fue tanta la emoción que Juana se puso a llorar y nosotros también porque fue muchísima la emoción. Y para los médicos también es una alegría inmensa que Juana se haya recuperado como lo hizo”, aseguró Gabriel

Y agregó que “la verdad es que fue la noticia más linda que nos dieron en estos once meses. Y la emoción que tenemos no se puede explicar”.

n Recibimiento

Por otra parte Gabriel es consciente de lo que generó en la comunidad la historia de Juanita. Por tal motivo imagina un recibimiento especial aunque por recomendaciones de los médicos “lo mejor sería que tenga un recibimiento tranquilo, al aire libre, en lo posible no recibir abrazos y demás y tampoco puede sacarse el barbijo. Sabemos que la gente nos quiere mostrar su afecto y sinceramente estamos muy contentos con eso pero no imaginamos cómo puede llegar a ser el momento de la llegada a 30 de Agosto. Es una cosa que soñamos desde hace mucho tiempo”.

Por último Gabriel agradeció “a los medios que siempre se preocuparon por Juanita y toda la familia y principalmente con los vecinos de 30 de Agosto que hicieron posible la remodelación de la habitación para que Juanita pueda llevar adelante una vida igual a la de cualquier niño de su edad”.

n Tratamiento

Por otro lado informó que la pequeña continuará su tratamiento y deberán viajar a Buenos Aires cada 15 días para realizarle los controles médicos en el Hospital Italiano.

Y en 30 de Agosto todos estos meses amigos de la familia y vecinos de la comunidad trabajaron y entregaron su tiempo y disposición para levantar la pieza que Juanita necesita para poder vivir de manera segura, sana y cómoda. Y esa pieza, construida en el patio de la casa de la familia, ya está lista esperándola.

Vale recordar que Juanita llegó al Hospital Italiano en diciembre del año pasado con una miocardiopatía dilatada, y luego de dos meses de permanecer en el listado de emergencia del Incucai recibió el órgano de su ángel donante. La operación que tuvo lugar el pasado 20 de febrero duró poco más de 6 horas aquel 20 de febrero y le permitió a la pequeña una segunda oportunidad de vivir.