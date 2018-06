Jóvenes que promueven el intercambio y la amistad

Con el fin de promocionar los programas de intercambios estudiantiles que ofrece

Youth for Understanding (Juventud para el entendimiento), una organización educativa, sin fines de lucro dedicada a promover la paz entre los pueblos del mundo y el entendimiento intercultural, Amalie Eichler (21) y Anders Haaber (23), provenientes de Dinamarca, pasaron por Trenque Lauquen donde visitaron escuelas para informar a los estudiantes sobre estos programas.

Ambos llegaron a la ciudad acompañados por dos voluntarios de la mencionada organización: Valentina García (19) de Trenque Lauquen y Antonino Zavattero (19), de América, quienes además han vivido la experiencia del intercambio que básicamente consiste en convivir con una familia en el extranjero, como miembro de la misma, asistiendo a un colegio secundario local, compartiendo la historia y cultura del país.

Los programas de YFU se basan en la idea de compartir culturas y aprender por qué la gente vive y piensa diferente. YFU es una de las más grandes y antiguas organizaciones de intercambio en el mundo.

n Beca a Japón

Además de comentar los objetivos y características de estos programas, los jóvenes, quienes visitaron La Opinión, anunciaron que hay una beca para un intercambio estudiantil en Japón por un año. Está destinada a jóvenes de 14 a 17 años con buen desempeño académico. Los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta el 30 de junio al mail informes@yfu.org.ar.

En cuanto a la organización, Antonino comentó que “YFU nació después de la segunda guerra mundial con el objetivo de poder realizar intercambios estudiantiles en distintos países con la base de promover el intercambio cultural”.

Tanto Antonino como Valentina están en la organización desde hace más de dos años y además fueron estudiantes de intercambio: Valentina pasó medio año en Sudáfrica y Antonino, un año en Dinamarca y ahora forman parte del voluntariado”.

Al respecto señalaron que “nadie te obliga a ser parte del voluntariado y no se necesita ser estudiante de intercambio, sólo tener ganas de participar, hay muchas actividades para poder hacer, conocer a los estudiantes que vienen de afuera, oportunidades de hacer pasantías en las YFU de otros países, y hay varias ramas donde es posible capacitarse en distintos países”.

Por su parte Amalie, quien realizó un intercambio a Chile en 2013-2014, comentó que

“cuando volví a Dinamarca me hice voluntaria por cuatro años, este año me tomé un año sabático y como vi que estaban buscando pasantes en Argentina, postulé y me eligieron, así que viajo por distintos pueblos y ciudades para tomar contacto con los jóvenes, difundir el programa y las becas que ofrece la organización”.

En cuanto a la experiencia dijo que “el intercambio te cambia tu forma de pensar, cuando llegué a Chile no sabía nada de español, llegué con 16 años y no entendía nada y cuando ves todo lo que podés lograr te hacés más independiente, además hacemos muchos amigos en el país al que vamos”.

Anders, también de Dinamarca estuvo de intercambio en Estados Unidos, en 2012 y ahora está haciendo una pasantía en Argentina, “trabajo en Buenos Aires, en la organización, en el área de Diseño y Promoción, pero a veces puedo viajar como ahora a Trenque Lauquen, donde estamos difundiendo los objetivos del programa de intercambio”.

En cuanto a su experiencia de intercambio, dijo que “fue muy buena, en cada lugar que he ido me han recibido con los brazos abiertos, ahora tengo amigos en Buenos Aires, además uno aprende mucho sobre el país en el que está viviendo y tratamos de compartir cosas de nuestro país también”.