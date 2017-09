Jornada tranquila en los supermercados

Esta vez en líneas generales no hubo grandes colas, ni sectores muy concurridos.

Pasó ayer una jornada tranquila en líneas generales en los supermercados locales que adhirieron a la promoción que propone devoluciones del 50 por ciento a compras (de hasta $3.000) con tarjetas del Banco Provincia.

Más allá de algunos momentos en los que hubo grupos mayores de consumidores en los comercios, como la hora de apertura y algunos otros horarios puntuales, en general no hubo grandes colas, como sí había ocurrido en las primeras ediciones de la propuesta, durante las que se vivieron jornadas casi caóticas en algunos supermercados. Pero esta vez, casi de manera similar al mes pasado, no hubo apurones ni sectores muy concurridos tanto en ámbitos de acceso a productos como en las cajas de cobro. Todo corrió con mucha calma a partir de que la gente concurrió en menor número, algo que se explica en parte por el momento del mes en que se da la promoción y también por la división en dos miércoles de la propuesta.

Aprovecharon

Durante los minutos inmediatamente posteriores a la apertura de los supers hubo una demanda algo mayor a la habitual en algunos sectores, como por ejemplo las carnicerías, pero en la mayor parte del resto del día esto no ocurrió y en la mayoría de los casos no hubo problemas para, por ejemplo, conseguir carritos, algo que sí había resultado un “problema” meses atrás.

Y al menos en el caso de las sucursales trenquelauquenses de La Anónima no faltó stock, a pesar que los consumidores que aprovecharon la oferta de ayer lo hicieron al máximo, y así es que se vieron muchos carritos colmados con los productos que entran en la promoción.

La promoción

De todas formas hay que marcar que a nivel local las jornadas de descuentos siguen teniendo una importante respuesta por parte de los vecinos, y que aquellos que no hayan aprovechado la oferta de ayer al 100 por ciento tendrán en septiembre una segunda oportunidad el próximo miércoles, según confirmó ya el Banco Provincia.

Por último, se puede recordar que la campaña tiene un tope de reintegro de 1.500 pesos que incluye a las dos jornadas. Y si un consumidor compró ayer por 3.000 pesos (obteniendo un reintegro de 1.500) el 23 no tendrá descuento. En tanto, si lo hizo por menos tendrá la diferencia disponible el próximo miércoles, siempre dentro de los productos abarcados por la promoción, entre los que no están contemplados, por ejemplo, electrodomésticos y productos de telefonía e informática.