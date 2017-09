La Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen resolvió adherir a la convocatoria de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que propone realizar una gran jornada nacional e internacional de lucha por Santiago y en defensa del Estado de Derecho en la Argentina a dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado que se cumplirán el próximo 1 de octubre.

La convocatoria de la LADH dice lo siguiente: “Los organismos de derechos humanos queremos proponerles a todas y todos los ciudadanos de Argentina y el mundo, comprometidos con la defensa de la dignidad humana, una jornada nacional e internacional de acciones para reclamar dos consignas indispensables: Volvemos a preguntar donde está Santiago Maldonado y No queremos que nos roben el Estado de Derecho en la Argentina. Hacemos esta convocatoria a todas y todos los que ya se han movilizado por Santiago y a los que todavía no; a los que están agrupados y organizados en asociaciones sindicales, estudiantiles, culturales, profesionales, artísticas, deportivas, académicas, científicas, productivas, religiosas, cooperativas, etc., y especialmente, a todos y todas los que no queremos vivir en un país sin Santiago y sin Estado de Derecho.

Proponemos que a dos meses de la desaparición de Santiago se realicen todo tipo de demostraciones e intervenciones en estadios de fútbol, plazas, paseos, teatros, locales cerrados, paredes, veredas, ventanas y todos los etcéteras, etcéteras que seguramente harán falta para dar cuenta de lo que nuestros pueblos generen aquí y en todo el mundo. Les proponemos coordinar, articular y estar comunicados entre todas y todos los que queremos a Santiago con nosotros jornadaporsantiago@gmail.com, por una Argentina con Estado de Derecho pleno”.

n Adhieren

A la convocatoria adhieren también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.