Jorge Newbery se consagró campeón

Jorge Newbery llegaba a la última fecha como líder del Torneo, con un punto de ventaja por sobre El Ceibo de Casbas, debiendo enfrentar en Treinta de Agosto al duro Deportivo Argentino y sabiendo que un triunfo lo coronaba campeón.

Gran marco de público acompañó el partido en una tarde muy calurosa, los primeros minutos mostraban a un Newbery decidido a ir en busca del partido consciente de depender de sí mismo para quedarse con el Torneo Clausura, el juego era parejo y trabado en mitad de cancha, pero el verde golpearía tempranamente, a los 4’ Barraza ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo, la pelota encontró a Fraile que llamativamente desmarcado conectó de cabeza y marcó el 1 a 0.

El partido seguía siendo muy trabado en mitad de cancha y ninguno de los dos equipos lograba generar chances claras, hasta que a los 13’ tras un desborde por la derecha Jonatan Silva recibió la pelota y definió superando a Illesca que no pudo contener el remate, de esa manera el partido estaba igualado 1 a 1.

Poco pasaba cerca de los arcos, pelota muy disputada y juego cortado, a los 19’ tras un tiro libre el despeje de la defensa de Deportivo le cayó a Domínguez en la puerta del área, intentó desde allí pero el remate fue débil y controló sin inconvenientes Reale.

A los 32’ Deportivo tuvo dos chances claras seguidas, en la primera Illesca le negó el gol a Moyano que remató ingresando por derecha y en la segunda un disparo que cruzó el área y se fue cerca del palo derecho del arquero verde.

Sobre los 36’ Domínguez peleó y ganó la pelota en la banda derecha, sacó un centro pasado que fue conectado de cabeza por Marduel y la pelota se fue por encima del travesaño.

En el inicio del segundo tiempo Newbery fue más que Deportivo, el partido seguía siendo trabado y parejo pero era el equipo verde quien más se acercaba al arco rival, ya al minuto de juego la pelota le quedó a Fraile en el borde del área pero su remate fue al centro del arco y no tuvo inconvenientes Reale en controlarlo.

La respuesta de Deportivo llegó a los 6’ de juego cuando tras una jugada disputada la pelota quedó boyando en el centro del área y el arquero verde sacó al córner un fuerte remate que llevaba destino de gol.

La segunda conquista para Jorge Newbery llegó también de un tiro libre ejecutado por Barraza desde la izquierda a los 13’, la pelota luego de cruzar el área y superar al arquero terminó dentro del arco tras ser cabeceada por Ramos.

Al igual que en el primer tiempo fueron pocas las chances de gol en ambos arcos, el estado de la cancha y lo friccionado del juego impedían grandes combinaciones, a los 15’ un centro rasante cruzó peligrosamente el área de Illesca sin que ningún jugador celeste llegará para definir.

A los 21’ Corral tuvo el tercero pero no pudo definir bien debajo del arco tras el envío de Fraile por la izquierda, en la misma jugada el despeje de la defensa del local fue a dar a los pies de Barraza que remató de fuera del área y la pelota se estrelló en el travesaño.

Newbery no lograba ampliar la diferencia que le diera tranquilidad, a los 22’ Reale le taparía un remate desde la izquierda a Villagra y seria esa la última chance clara, ambos equipos siguieron intentando pero sin generar peligro.

Fue triunfo por 2 a 1 para Jorge Newbery que de esta manera logró coronarse campeón del Torneo Clausura superando por un punto a El Ceibo de Casbas que ganó su partido por 4 a 2 frente a La Gloria.

De acuerdo a las posiciones finales de la tabla para la Liguilla los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

– Jorge Newbery Vs Juventud Unida

– Deportivo Argentino Vs Deportivo 17

– El Ceibo Vs Villa del Parque

– Cecil A. Roberts Vs Atlético Quenumá

Fuente Veradia.com