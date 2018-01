Jorge Newbery quiere ser protagonista en el Torneo Federal

Jorge Newbery de Salliqueló y Unión Deportiva de Tres Lomas, los dos equipos integrantes de la Liga Cultural Deportiva con asiento en Tres Lomas, estarán jugando esta nueva edición del Torneo Federal “C” que comienza el domingo 28 de enero. Ayer por la mañana La Opinión dialogó con Pablo “Pilo” Fernández, el DT del “aviador” salliquelense, campeón de la temporada 2017 de la Cultural y quien vuelve a encarar un certamen Federal con las mismas ganas, pero con mayores objetivos, que lo realizado en el 2017.

El “Newbery ya fue parte del Federal “C” el año pasado donde hizo una campaña acorde a lo pensado. Para esta nueva edición “Pilo” sostuvo que se buscará hacer “mínimamente algo como el año pasado, pero esta vez no es que queremos entrar solo a participar. Queremos avanzar de la zona de grupos y ver si se puede pasar de zonas en los partidos mano a mano”. Pero reconoce que no será simple. Este año se les dio a sus jugadores todo un mes de vacaciones. Debido a que el título se logró a finales de noviembre sus dirigidos lograron descansar durante el mes de diciembre y volver a los entrenamientos el pasado martes. Para un fútbol amateur, con jugadores que no se dedican de manera exclusiva a esto, el Torneo Federal siempre significa un buen desafío para todos. Fernández confirmó que tras aceptar ser parte del certamen sus jugadores estuvieron de acuerdo con participar.

n Buenos conocidos

El 28 de enero iniciará el Torneo Federal y allí Jorge Newbery se tendrá que medir ante Unión Deportiva de Tres Lomas, un rival más que conocido. “Como entrenador conozco de memoria a Unión y ellos nos conocen a nosotros. Esto en algunos aspectos es positivo y en otros no tanto, también puede jugar en contra, porque ya sabemos cómo son nuestros sistemas de juego”. Para comenzar el certamen no es un mal rival. Además Newbery lo hará de local en esa primera fecha y deberá sumar puntos importantes en su casa. Los otros dos rivales del grupo serán Deportivo Argentino de Pehuajó y General Belgrano de Santa Rosa. Sobre ellos dijo “lo que conocemos de ellos es por lo que hemos ido averiguando de algunos conocidos. Belgrano de Santa Rosa es un equipo fuerte, como todos los pampeanos, que viene de descender del Federal “A” y “B”, con jugadores pagos que viven del fútbol”.

n ¡A entrenar!

Los jugadores se pusieron bajo las órdenes del DT el pasado martes donde se dio inicio a la pretemporada. Miércoles y viernes realizando doble turno, en tanto que lunes, martes y jueves, turno simple. Fernández dijo que contará con todos los jugadores que se coronaron en el 2017, aunque hay unas bajas y con ellas, algunos refuerzos. “San Martín, que había venido de Bahía Blanca y estuvo tres años en el Club se fue a Médanos, cerca de Bahía y Juan Cruz Cuevas se fue a la tercera división de Olimpo” en cuanto a los que se fueron y los que llegaron “Diego Torres y Carlos Villagra, jugador que el años pasado hizo el Federal “C” para Monumental”.

El “aviador” ya tiene su mente puesta en el certamen y antes del debut estaría jugando dos partidos amistosos. Ambos serían ante Racing de Carhué, equipo que también será parte de este torneo.

Para “Pilo” Fernández estos partidos serán importantes ya que le dará una clara idea de cómo formar el equipo.