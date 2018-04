Jorge Newbery perdió en Olavarría y quedó eliminado

Newbery llegó a la definición de la serie en Olavarría con la ventaja de un gol conseguida como local, tuvo chances de ampliar la diferencia en el comienzo del partido cuando Diego Torres remató desde el sector izquierdo del área pero el disparo se fue por encima del travesaño.

El encuentro transcurría más parejo que en Salliqueló donde en el primer tiempo El Fortín ahogó al local presionando bien arriba y no dejando que desarrolle su juego.

Ambos equipos generaron más situaciones que en el partido de ida y el conjunto olavarriense llegó al gol a los 29′ luego de un centro pasado de Emiliano Piecenti desde la derecha que el número 9 Juan José Longhini conectó con la cabeza lanzado de palomita y envió el balón dentro del arco.

En lo que restó del primer tiempo la más clara fue para Jorge Newbery cuando Alexis Fraile ingresó al área rival por la derecha y estrelló un remate cruzado en el palo del debutante arquero Maximiliano Barragán.

El segundo tiempo fue de similares características, con situaciones en ambos arcos, a los 20′ el árbitro del encuentro, Marcos Altamiranda, sancionó una falta de Javier Barraza dentro del área y Emiliano Piecenti transformó el penal en gol definiendo arriba y a la derecha de Sebastián Illesca que adivinó el palo pero no alcanzó a detener el fuerte remate.

Newbery buscó el descuento que lo llevara a los penales y casi lo encuentra en un disparo de Javier Barraza pero Barragán alcanzó a detener contra el suelo la pelota que se le escurría por debajo del cuerpo, Alexis Fraile tuvo otra ocasión pero remató por encima del travesaño y el central Julián Cocimano que jugó adelante los últimos minutos estuvo cerca con una media vuelta.

El Verde no pudo concretar pero el local también generó sus chances que fueron bien resueltas por Sebastián Illesca.

Ambos equipos merecieron más en el marcador en sus partidos como visitante y el resultado general terminó favoreciendo a El Fortín por 2 a 1 que enfrentará en la final a su coterráneo Estudiantes que cayó por 1 a 0 (3 a 3) de local frente a Sportivo Piazza de Azul y se impuso 3 a 2 en los penales.

Al finalizar Pablo Fernández dialogó con Veradia.com

“Se hizo un buen partido, lo peleamos hasta el final pero no se nos dio, tuvimos chances de convertir en los dos tiempos pero esta vez se nos cerró el arco y no encontramos el gol.

Queda un sabor amargo porque Newbery siempre quiere un poquito más, estábamos en semifinales y habiendo ganado en Salliqueló teníamos la ilusión de llegar a la final, pero perdimos contra un gran rival, es un equipo duro que juega bien al fútbol, nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias y el partido terminó siendo parejo”.

Por último el DT hizo un balance general de la semifinal, del torneo, y agradeció a la hinchada:

“Jugamos mejor que en el primer partido, creo que el trámite no fue para un 2 a 0 y podría haber sido un empate, pero es como les paso a ellos en Salliqueló donde hicieron mejor las cosas y se encontraron con el marcador en cero.

Me voy contento y conforme por el juego del equipo y la entrega de los jugadores, hicimos una buena campaña, agradezco el acompañamiento de la gente que nos siguió a todos lados y espero que lo hayan disfrutado porque nosotros lo disfrutamos muchísimo”.

Javier Barraza también dejó su palabra tras el partido

“De a poco va a pasar la angustia de no haber dado un paso más, estoy orgulloso de mis compañeros que me hicieron vivir un torneo fenomenal, me emociona, ojalá algún día podamos repetirlo y si no nos juntaremos para recordar lo que logramos que es algo histórico, en cuanto a El Fortín lo tiene bien merecido porque nos ganó en buena ley.

Tuvimos las chances más claras pero estos partidos se definen por detalles y se dio a favor de ellos.

El apoyo de la gente fue algo espectacular, nos dio una motivación muy grande recibir mensajes de todo el país y ver cómo nos acompañaban a todos lados”. Finalizó el Capitán del equipo visiblemente emocionado.

El Verde estuvo cerca de meterse en la final del Torneo Federal C y por eso hubo lagrimas tras el pitazo final, pero con el correr del tiempo quedará el saldo positivo de la histórica campaña del conjunto de Pablo Fernández sellada por la ovación de alrededor de 300 hinchas que acompañaron al equipo a la ciudad de Olavarría.

