Jorge Newbery pegó primero y sumó sus primeros tres puntos

De esta manera lo remarco el sitio web Cultural y Deportiva: En una tarde agobiante por el calor, los conjuntos de Salliqueló y Tres Lomas disputaron la primera jornada del Torneo Federal “C”, en el que comparten la zona 2 de la región Pampeana Sur, con General Belgrano de Santa Rosa y Deportivo Argentino de Pehuajó.

Jorge Newbery presentó de manera oficial a Carlos Villagra, y a dos viejos conocidos: Alexis Fraile y Diego Torres. Por el lado de Unión, la única cara nueva fue la de Santiago Moyano, ex jugador de Deportivo Argentino.

El partido no tuvo muchas atracciones. Con las defensas bien planteadas y firmes en las marcas, el juego se disputó en la mitad de la cancha y a ambos equipos les costó generar peligro.

El juego se volvió muy friccionado y obligó al árbitro de Pehuajó Alejandro Berutti a sacar muchas tarjetas. Así en el complemento vieron la roja dos jugadores: Marcos Pavón, por el lado local, y Santiago Arias, por la visita. Ambas por doble amonestación.

Al comienzo de la segunda mitad, Alexis Fraile sorprendió a la defensa “pituca” por el fondo y después de un centro milimétrico de Javier Barraza conectó a la red de cabeza para marcar el único tanto del partido en favor de Newbery.

Unión fue con más empuje que fútbol y pudo haber lastimado a la defensa local, pero no le fue suficiente. El equipo de “Pilo” Fernández se quedó con los primeros tres puntos en esta larga aventura del Federal.

Por otra parte, en Santa Rosa, General Belgrano venció a Deportivo Argentino por 2 a 1 y comparte la punta del grupo con el equipo de Salliqueló.

n Los equipos

Jorge Newbery tendrá durante este certamen a estos jugadores: Sebastián Illesca, Federico Alfonso y Franco Mateucci (arqueros); Sebastián Domínguez, Santiago De Peroy, Julián Cocimano, Luciano Ramos, Marcos Pavón, Kevin Medica, Agustín Iriarte, Darío Duche, Juan Sabater, Jeremías Albín, Ignacio Peñas, Diego Nadal, Maxi Ernst, Facundo May y Horacio Schap (defensores). Ignacio Siri, Tomás Bernatene, Santiago Benito, Carlos Villagra, Hernán Álvarez, Juan Cotignola, Hugo Barraza, Luciano Marduel, Alexis Fraile, Víctor Suárez, Neri Ramos, Valentín Krotter, Manuel Tejedor, Federico Lema y Cassio Ferreyra (volantes) y Lautaro Sica, Luis Suárez, Juan Corral, Edgardo Bolasina, Facundo Sabater y Diego Torres (delanteros).

Mientras que Unión Deportivo cuenta con: Lucas Troya, Germán Fanessi y Ángel Cura (arqueros); Diego Ramírez, David Funes, Elvio Correa, Santiago Arias, Santiago Hernández, Braian Ortiz, Braian Changazzo, Agustín López, Alan Farías, Federico Abelardo, Santiago Moyano, Jeremías Ávila, Mariano Toribio, Gaspar Tomasello y Juan Colasso (defensores); Agustín Barrio, Matías Del Arco, Joaquín Zarate, Gino Morero, Julián Valdez, Diego Gómez, Ezequiel González, Cristian Crespo, José Bracamonte y Juan Bracamonte (volantes) y Cruz Zarate, Gabriel Pérez, Boris Gramajo, Gustavo Correa, Francisco Oberst, Facundo Coña, Nahuel Sandalich y Uriel Tomasello (delanteros).