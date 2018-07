Jorge Mas: “Nadie me supo explicar por qué usaron mi nombre”

El pehuajense estuvo en vivo en C5N, Radio 10, El d

Destape, y otros programas periodísticos nacionales generando una gran repercusión de lo sucedido en Pehuajó. En diálogo con Gustavo Sylvestre, en Radio 10, habló de su caso personal, en el que figura como aportante falso por $50.000 a la campaña presidencial de Macri en 2015. “Nunca puse un peso, no me hago cargo de lo que no hago”, dijo.

DENUNCIA

En 2016, Jorge Mas fue uno de los primeros denunciantes ante la Justicia Federal de la presunta maniobra que involucraría a falsos financistas de la campaña presidencial de Cambiemos.

El exconcejal radical y candidato a Intendente de Pehuajó por Cambiemos ratificó en Mañana Sylvestre que nunca aportó dinero a la campaña del espacio político a pesar de figurar como financista por $50.000.

CONFERENCIA EN 2016

“En noviembre de 2016 se encontró un listado donde figuraban distintos aportantes de la campaña de Cambiemos. Son 50 páginas con nombres de personas que supuestamente habían aportado dinero, entre esas personas figuro yo con aporte de $50.000 para la campaña de Macri, pero nunca puse un peso y no me hago cargo de lo que no hago”, expresó el pehuajense.

Vale recordar que esta denuncia, en 2016, fue hecha pública por Mas a través de una conferencia de prensa que fue publicada en su oportunidad por este diario, y los días siguientes se fueron sumando diferentes aportantes de la lista que no habían puesto dinero para la campaña.

SIN EXPLICACIÓN

“Envié una carta documento a la Cámara Electoral y lo mandaron a la Justicia Federal, también envié carta documento al Ministerio del Interior y a la PROCELAC. Nadie más contestó nada a las cartas documento, quedó en la nada”, aclaró.

Luego insistió: “Hasta el momento nadie me dijo nada, nadie me supo explicar por qué usaron mi nombre como aportante de la campaña de Macri, porque usaron mi nombre, mi documento, y seguramente mi firma”.

Mas calificó al hecho como una “maniobra burda”, y llamó a los dirigentes de la UCR a replantearse la continuidad en el espacio oficialista.

“Hay que mirar la historia de los partidos políticos, y la UCR ha sido el partido que más defendió la honestidad de sus dirigentes y tenemos claros ejemplos como Arturo Illia. Cuando uno tiene claro los conceptos, hay que ser consecuente con lo que uno piensa. Es una lástima que no entiendan los dirigentes que tenemos una historia que proteger y continuar”, refirió.

OTROS CASOS PEHUAJENSES

En 2016, luego de la denuncia de Jorge Mas, hubo otros casos del mismo listado. Claudio Fadón, actual concejal de Cambiemos, fue otro denunciante en los medios nacionales. En su oportunidad, comentaba en Infobae: “Soy empleado municipal, gano 8.000 pesos, ¿De dónde voy a sacar esa plata?”, se quejaba Claudio Fadón, que fue candidato a concejal en 2015 y también aparece en los listados con un supuesto aporte de $25.000. Otro caso similar es el de Maximiliano Pilmartiri, un abogado que descubrió las irregularidades de casualidad, mediante una consulta en Internet. Adriana Pérez, también concejal actual de Cambiemos, y también “aportante” para la campaña de Macri en 2015, afirmaba: “Yo tampoco aporté dinero a la campaña de Cambiemos”. Pérez figura con 38 mil pesos aportados en este listado y ella aseguró que no puso dinero para la campaña.

“Nosotros no somos responsables de cómo se manejaron (los fondos) ni fuimos los recaudadores de la campaña. Nuestra bandera radical es de trasparencia y, en mi caso, yo no hice ningún tipo de aporte económico y esto tiene que quedar claro” destacó en su oportunidad la concejal.

LISTADO

Recordemos que lo que despertó la atención de este listado es que fue confeccionado con la lista de candidatos. Cada candidato aportaba la misma cantidad de dinero, dependiendo de si era candidato a Intendente, concejal o consejero escolar. En el listado, en su mayoría eran referentes de Cambiemos, Sociedad Rural y hubo casos de una joven y sus padres, los tres aportando dinero.

