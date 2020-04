Jorge Martínez pide desde Ferro una ayuda para todos los clubes

El aislamiento social obligatorio impuesto por el Gobierno nacional con el fin de evitar el contagio del coronavirus también afecta seriamente a una parte importante de nuestra ciudad: los clubes deportivos.

Se trata de instituciones que realizan un trabajo muy importante, con cientos de empleados y que ahora llevan ya un mes sin abrir sus puertas. Y La Opinión dialogó con Jorge Martínez, presidente de Ferro Carril Oeste, un club que el pasado 5 de abril celebró un nuevo aniversario.

Martínez, que desde diciembre encara su segundo mandato en Ferro, no dudó en remarcar que esta situación “es preocupante” pero que desde la Comisión Directiva no se han quedado de brazos cruzados. Para ello Martínez adelantó que elevó un proyecto con el fin de solicitar un apoyo a los clubes. “Desde lo institucional me comuniqué con el director de Deportes, Sergio Barbas, para empezar de a poco a abrir el paraguas y ver si se consigue alguna ayuda o apoyo desde Nación. Una ayuda a los clubes del interior que estamos sufriendo mucho este momento. Los clubes grandes de Buenos Aires funcionan de otra manera, pero los chicos como son los clubes de la ciudad y la región dependen de sus actividades”, dijo.

Por su parte, Sergio Barbas le contó a este medio: “Elaboramos con los directores de Deportes de gran parte de la Provincia una nota que fue enviada en el mismo momento a los clubes, a la gran mayoría, y que se elevará a la Secretaría de Deportes de la Nación. Los clubes locales, y también de la región, han puesto a disposición sus instalaciones en caso de que sea necesario”.

Además adelantó que tras una reunión del intendente Miguel Fernández con el gobernador Axel Kicillof se verá “de qué manera se puede salir paulatinamente de la cuarentena”. “Pero creo que será algo más a nivel regional, y no solo municipal”, añadió.

n Primero la salud

“Es preocupante el momento por el que estamos pasando, pero desde la Comisión Directiva no nos quedamos de brazo cruzados. Entendemos la situación actual que nos supera a todos. Lo que ocurre es que Ferro tiene casi todas sus actividades dentro del gimnasio, con el taekwondo, patín artístico, basquet, handbol, solo algunas son exteriores como puede ser el futbol y el hockey. Y los profesores viven de esas clases, necesitan seguir trabajando y el club depende de la cuota de los socios, es una situación que nos aqueja a todos y la verdad es que no hay muchas alternativas a una solución”, contó Martínez que además agregó: “Le decimos a los socios que quieran pagar la cuota lo hagan por medio de los profesores, pero no es algo que estemos exigiendo, primero está la salud de todos nosotros”.

En cuanto a un levantamiento paulatino de la cuarentena, contó que no está seguro cómo se podrá implementar en su institución. “Es muy difícil. Lo hemos estado pensando. Pero en cada deporte son muchos los chicos que participan y dentro del gimnasio, por más que sean cupos reducidos, son deportes de contacto. Al aire libre quizás el futbol y el hockey puedan hacer algo dividiendo las categorías, pero también estamos hablando de deportes de contacto. Los clubes del interior cumplimos una función social muy importante y Ferro cuenta con profesionales de primer nivel que en esta cuarentena siguen mandando entrenamientos a sus alumnos”, sostuvo Martínez.

n Volver con fuerzas

El dirigente augura un regreso a la actividad con fuerzas y alegría. Una vez finalizada la cuarentena espera que cada uno de los deportes del club retome sus actividades y entre ellas está un futbol que ansía contar con la cancha llena de espectadores. “Estamos con muchas ganas de que comience todo y vuelva el futbol. Ferro logró quedarse con Hugo Farías en todas las categorías y había comenzado el año entrenando antes que el resto. Ahora los chicos están entrenando, de alguna manera, en sus casas. Ojalá que cuando todo esto pase la gente vuelva con muchas ganas de estar en la cancha”, resaltó.

n Segundo mandato

“Me quiero dedicar estos dos años a poner a Ferro en el lugar que tiene que estar y para ello cuento con muy buena gente en mí equipo” resaltó Martínez por otra parte. Asimismo remarcó que en la Comisión Directiva son parte algunos ex presidentes marcando: “En 2012 fue mi primera gestión y en diciembre del año pasado volví a tomar el mando, durante los próximos dos años. Logré conformar una muy buena Comisión Directiva donde hay cuatro ex presidentes, ya que además de mi persona, está Oscar Rossi, Hugo Domínguez y Mauricio Razzetto. Es un Club que como todos, queremos dejarlo de la mejor manera. Hay muchos papeles por ordenar, necesitamos conseguir la Personería Jurídica que se perdió hace muchos años y buscar por medio del trabajo de los socios también hacer obras. Pero este año iba a ser de planificación y orden, y con todo esto será un año muy difícil. Era un año de lucha y orden, pero ahora todo va a costar un poco más.