“Jopito” Álvarez a Ferro de General Pico

En las últimas horas Ferro de Pico cerró la contratación de Cristian Álvarez. Jugador de las inferiores de Boca Juniors que debutara en el año 2012 de la mano de Julio Cesar Falcioni, para reforzar el mediocampo del verde con miras a la segunda etapa del Torneo Federal A.

Ferro Carril Oeste de General Pico tiene alrededor de una decena de contratados y en la Lista de Buena Fe de 60 futbolistas para el Provincial 2017, incluyó a jugadores con contrato.

Uno de los que apareció como refuerzo es el volante ofensivo Lautaro Ibarra, ex Unión Deportiva Vértiz. Pero la última novedad es la presencia de Cristian Álvarez, volante surgido de Boca Juniors y que llegó a debutar en primera división, oriundo de Trenque Lauquen.

El pase de “Jopito” Álvarez quedó en trámite. Tiene 25 años y también estuvo en All Boys de Floresta, donde llegó de la mano de Julio César Falcioni. Además, pasó por Deportes Antofagasta y Palestino, ambos equipos de Chile.

Sólo resta saber si se sumará al club o no, aunque sería uno de los pocos refuerzos verdolagas para lo que viene, ocupando el lugar que dejó Ezequiel Riera.

Por último, vale destacar que en la Lista aparece el nombre de Heber Pedernera, defensor de buen rendimiento en Liga y Federal A.