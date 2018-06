Japón clasificó por el Fair Play

El Mundial de Rusia ha llegado al día de descanso, en cuanto a partidos, luego de haberse jugado todos los encuentros de la fase de grupos. Un Mundial que está en el ecuador y prepara sus momentos más picantes, con los octavos de final que inician mañana, donde Argentina y Francia serán los anfitriones de esta etapa. No cabe dudas de que ha sido un campeonato muy extraño, con varias sorpresas, con el agregado de la tecnología y el uso del VAR, y ahora se sumó algo nuevo, una manera de desempatar usando el Fair Play. Fue Japón quien logró la clasificación a los octavos de final gracias al Fair Play, pero sin poner en práctica esto del “juego limpio”.

Seguramente cuando se escribió el reglamento nadie espera que finalmente tengan que utilizar este punto. Pero Japón y Senegal igualaron en todo: puntos, diferencia de goles, goles a favor, y empataron entre sí. Entonces, el Fair Play tuvo que desempatar entre ambas selecciones, y favoreció a los asiáticos.

n Por las tarjetas

Es que Japón recibió 4 amarillas contra las 6 que le sacaron al equipo africano. De esta manera, es la primera vez en la historia que el famoso Fair Play tiene que desempatar en una definición.

Los asiáticos le ganaron a Colombia 2 a 1 en la primera fecha, empataron contra Senegal 2 a 2 y este jueves perdieron contra Polonia 1 a 0. Mientras que los africanos derrotaron 2 a 1 a los polacos, igualaron con los asiáticos, y perdieron con los sudamericanos 1 a 0.

Así quedaron ambos con 4 puntos, 4 goles a favor y 4 en contra. Por eso, con el empate entre sí, definieron las tarjetas amarillas.

En el primer partido Japón se llevó 1 amarilla y Senegal 2. En el partido entre sí, a los asiáticos le sacaron 2 amarillas y 3 a los africanos. Y este jueves Japón recibió 1 amarilla contra Polonia, mientras que Senegal recibió 1 amarilla contra Colombia.

Japón jugará por tercera vez en su historia los octavos de final del Mundial a pesar de perder 1-0 ante Polonia, este jueves en Volgogrado, en el desenlace de un apretado grupo H en el que Colombia también logró el pase.

De esta forma, los “Samuráis Azules” igualan su mejor participación en el torneo, los octavos conseguidos en 2002 y 2010, en seis participaciones.

n A no jugar

Mucho se habló del polémico empate entre Francia y Dinamarca del pasado martes en el cierre del Grupo C que le dio la clasificación a ambos en lo que hasta ahora es el único partido que terminó sin goles y recibió la fuerte reprobación del público presente en el estadio al ser testigos involuntarios de un pacto de no agresión.

En los minutos finales entre Japón y Polonia sucedió algo similar cuando los nipones pese a caer 1-0 se dedicaron los últimos minutos del encuentro a tocar la pelota para los costados sin ninguna intención de atacar porque la victoria de Colombia sobre Senegal de todas formas les daba la clasificación como segundos del Grupo H.

Esta actitud de los jugadores también recibió abucheos de los simpatizantes que invirtieron una importante suma de dinero para estar ahí. Y lo paradójico es que justamente Japón pudo avanzar a octavos de final por el Fair Play, ya que estaba igualado en todo con Senegal y clasificó por tener menos tarjetas amarillas.