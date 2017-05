Inundaciones, tren, cajeros del BaPro y varios reclamos

n Por teléfono

n Críticas

Un vecino dejó el siguiente mensaje al que denominó como una “reflexión de un trenquelauquense muy amargado y decepcionado” y expresó: “Hasta cuando vamos a usar al pueblo para solamente ocupar cargos partidarios, por supuesto con buenos sueldos. A saber: tiramos 3 millones en Cuero de Zorro y el agua lo va a tapar. También echamos empleados sin causa. Vergüenza. Ya se fue Feito, la denuncia por Carmona quedó en puntos suspensivos, la calle Chaumeil está arrasada parece que por un tsunami y yo me pregunto cuándo la arreglamos. El tren, qué importa. En octubre sí que cambiamos, muchachos. Adelante los que tienen esperanza por Trenque Lauquen”.

n ARBA

Una vecina se quejó de que “ARBA está mandando todas las boletas atrasadas y por ende tenemos que pagar multa cuando las vamos a pagar. Ellos le echan la culpa al correo por el retraso, yo no sé a quién debemos dirigirnos. Pero estamos pagando cosas que no debemos. Lo que venció el 5 llega el 14, el impuesto automotor llega también con atraso, fui a ARBA y dicen que es el motivo de que el correo no las reparte en término. Que solucionen este problema, por favor”.

n Agua y tren

Un vecino dejó el siguiente comentario: “A ver trenquelauquense, un interrogante. Meritorio el análisis el del interino municipal sobre el problema del agua, pese a que la gobernadora quiere inundar los bajos. Preocupante el futuro de la guerra del agua. Ahora bien, sin ir más lejos, la calle Chaumeil está intransitable desde hace más de dos años y con qué poquito se solucionaría, hay unos pozos tremendos en los cruces de esquina pese que acá se cobra hasta el aire. Por último, qué decir que el tren hace tres años que no corre, cuánto más la espera a ver si nos dejamos de mezquindades y buscamos soluciones”.

n Cámara

Una vecina comentó: “Deberían buscar una alternativa para agilizar el sistema de cobranza en la Cámara de Comercio los primeros días de mes, porque no se puede esperar tres horas para poder pagar una factura. Una propuesta: si hay tres cajeros que atiendan los tres y que si tienen que poner sellos o hacer otras cosas, que les paguen horas extras y lo hagan en otro momento, porque es desesperante ver que hay tres personas en las cajas y sólo atienden dos. También se podría poner horario para los ‘mandaderos’, para que no se mezclen con la gente común que lleva muchos menos papeles. Son sugerencias, siempre con el fin de aportar una idea ya que somos muchos los que concurrimos a la Cámara a pagar los impuestos”.

n Banco Provincia

Por último, Mirta expresó que “quería hacer una queja contra el Banco Provincia, el día viernes el cajero de la terminal no tenía dinero, y de los tres que hay en la sede del centro uno solo daba dinero. Una cola impresionante de gente con criaturas. Una vergüenza”.

n Por la web

n Fallo polémico

Raúl opinó sobre el fallo de la Corte: “En primer lugar, que exista la posibilidad de perdonar una condena a cualquier delincuente es una falta más de respeto hacia los ciudadanos, de parte del Estado y de quienes nos legislan. En segundo lugar que desde los organismos de DDHH se sostenga que existen delincuentes que deben ser tratados diferentemente, es defender la tesis que existen presos políticos en la Argentina”.

n Desalojo

Martín opinó sobre el caso de la familia desalojada hace pocos días de una vivienda que alquilaban: “En Argentina las leyes siempre amparan al que más tiene. En las sociedades admiradas por el medio pelo argento el Estado está presente y no deja desamparados a los de abajo, aún cuando estos son inmigrantes”.

Luis, sobre el mismo tema, agregó: “El dueño de casa dispone de una propiedad y la alquila, si se venció el contrato o incurrió en faltas de pago, el inquilino se tiene que ir, además ya tenía un preaviso. Los que se preguntan quién es el dueño de la casa y se hacen los solidarios, por qué no ofrecen sus casas para esta familia o, en todo caso, por qué no ponen el importe correspondiente de un alquiler para ayudarlos. Es muy fácil ser solidarios con el patrimonio ajeno”.