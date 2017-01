Intiman a propietarios de embarcaciones, en la zona la deuda asciende a $850 mil

Para recuperar tributos impagos y regularizar incumplimientos, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires intimó a 31.400 propietarios de yates, lanchas y motos de agua que no habían sido declaradas ante el fisco y, por esa situación, evadían el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas que les correspondía pagar.

Según datos del organismo, en la región se notificó a 39 contribuyentes en Trenque Lauquen, 11 en Pellegrini, 32 en Pehuajó, 18 en Carlos Casares y 6 en Tres Lomas. En conjunto, los infractores adeudan $850 mil.

En conjunto, estos dueños de diversos vehículos de navegación, propulsados a motor y con amarre en territorio bonaerense, adeudan a la Provincia más de $250 millones en concepto de tributos omitidos. “Recuperar esta deuda contribuirá a brindar soluciones concretas para los vecinos de la Provincia, que padecen desde hace décadas una enorme deuda social en materia de servicios e infraestructura”, destacó el director de ARBA, Gastón Fossati.

Los infractores fueron detectados a través de un cruce de datos que ARBA realizó con los registros de Prefectura Naval Argentina, que contienen información sobre las embarcaciones que existen en el país y la identidad de sus propietarios.

Fossati explicó que “al cruzar datos, identificamos a los dueños que registraron sus embarcaciones ante Prefectura pero no cumplieron con la obligación de declararlas en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que tenían amarre en nuestra jurisdicción”.

Ahora, estos contribuyentes en infracción tendrán plazo hasta el 31 de diciembre próximo para inscribir su embarcación de manera voluntaria y evitar sanciones. Ese trámite para efectuar el alta, o bien el descargo para responder la intimación, puede realizarse en forma simple por internet, desde www.arba.gob.ar.

Fossati subrayó que “las embarcaciones de aquellos contribuyentes que no regularicen su situación en el plazo fijado serán incorporadas de oficio a los registros de la Provincia, y sus propietarios deberán enfrentar multas e intereses, además de los impuestos omitidos”.

principios de este año sólo se encontraban registradas ante el fisco provincial alrededor de 18.000 lanchas, barcos, motos de agua, etc. Ante esa situación, según puntualizó el titular de ARBA, “encaramos acciones para combatir la evasión en el sector náutico, porque teníamos indicios de que la cantidad de embarcaciones no declaradas superaba ampliamente a las que sí estaban inscriptas”.

Con ese objetivo, desde hace varios meses la Agencia comenzó a profundizar sus acuerdos de intercambio de información con otros organismos; implementó jornadas de concientización en clubes náuticos y amarraderos; lanzó campañas de comunicación directa, e incluso, restituyó la coadministración del Impuesto a los municipios de la región metropolitana norte, para lograr mayor eficiencia en la fiscalización.

El tributo a las embarcaciones abarca a yates, lanchas, motos de agua y otros vehículos similares utilizados en actividades deportivas o de recreación, siempre que estén propulsados en forma principal o accesoria a motor y tengan su amarradero o guardería habitual en la provincia de Buenos Aires.