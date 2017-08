Interesantes trabajos se presentaron en la Feria de Ciencias

Numerosos trabajos de investigación vinculados a la salud, la tecnología, a lo social, entre otros temas, fueron presentados ayer por estudiantes de escuelas de la región que participaron de la instancia regional de la Feria de Ciencias 2017 que se concretó en la sede del Club Ferro Carril Oeste.

El intendente municipal, Miguel Fernández, estuvo en el acto de apertura acompañado por su par de Pellegrini, Guillermo Pacheco; funcionarios municipales, autoridades de educación, coordinadores de la feria, docentes, alumnos y vecinos.

De esta instancia participaron alumnos de los distritos de Carlos Tejedor, Salliqueló, Trenque Lauquen, Pellegrini, General Villegas y Tres Lomas.

Fernández le entregó a la inspectora jefe regional, Elisabet Young, el decreto que declara de Interés Público y Municipal la Feria de Ciencias.

En el acto, se dirigieron a los presentes el coordinador de la Feria de Ciencias, Matías Beloso; la inspectora y el jefe comunal.

Fernández, en primer momento, agradeció a todos los presentes y señaló que “es un orgullo para la región. María Marta (Mirabelli) me daba las gracias porque el municipio colabora con Educación, pero las gracias se las tengo que dar yo. Ustedes hacen el trabajo duro para construir la sociedad. La sociedad no la hacen los políticos, la hacen los docentes porque construyen la ciudadanía y el pensamiento de las generaciones que van a venir”.

En ese sentido indicó que “si ustedes no hacen el trabajo que hacen es cuando la política tiene que resolver los problemas. La base de la sociedad es la educación”.

Por otro lado, sostuvo que “la pedagogía ha mutado. Se aprende haciendo y experimentando. Cuando nosotros éramos chicos era una locura tener un laboratorio, hoy tenemos acceso a todo”.

Por último, Fernández invitó a toda la región a visitar el Club Social de Innovación y la muestra Prohibido No Tocar.