Intensifican la búsqueda de una Ford Ranger

El conductor de una camioneta Ford Ranger color negro que circulaba en sentido opuesto sobrepasó a un micro y a un camión y al hacerlo impactó frontalmente, hacia el lateral izquierdo con la moto de Galeano que salió despedido hasta caer en la banquina. La camioneta siguió, se detuvo uno metros más adelante y reemprendió la marcha, pero no habría entrado a la planta urbana. Los choferes del camión y del micro no advirtieron lo que había pasado a sus espaldas.

Minutos después dos mujeres, madre e hija, que pasaron por el lugar vieron la moto tirada. Se detuvieron para ver qué había pasado y escucharon gritos desde la banquina. Era Gastón que pese a las gravísimas lesiones que lo estaban desangrando no había perdido el conocimiento. Aviso, policía, ambulancia y la primera percepción de que el joven estaba hecho pedazos. Toda la atención se centró en él antes de querer establecer qué había pasado, choque, caída, derrape.

n ¿Hubo un accidente?

Como parte del protocolo fijado para estos casos, el tránsito se desvió por las banquinas. Entre los vehículos que pasaron, el conductor de una Ranger modelo entre 2006 y 2008, le preguntó a una policía qué había pasado. La mujer respondió escuetamente: “Un accidente, circule por favor”. Después recordaría que la camioneta tenía astillado el parabrisas del lado del conductor del que en la oscuridad y los nervios del momento no fijaron los rasgos, se trataba de un hombre de unos 45/50 años.

Gastón Galeano fue trasladado al hospital de Trenque Lauquen, hubo una primera operación que duró más de cinco horas, una segunda para paliar los efectos de la rotura de una arteria en el tórax. Pero todo empeoró y los médicos comunicaron a la familia la necesidad de amputar brazo y pierna izquierda. A ocho días de la tragedia el estado del herido se mantiene crítico.

n La búsqueda

Paralelamente la Policía comenzaba con la búsqueda de la camioneta y de su conductor que no podrá eludir el cargo de abandono de persona.

Existe la presunción de que se trata de una persona de la zona; la búsqueda se centró inicialmente en Tres Lomas, Salliqueló, Quenumá, Thompson y alrededores.

El jefe de la Policía Distrital, comisario inspector Claudio Lusetti, que coordina el operativo dijo que se están chequeando todos los talleres y casas de repuestos de la zona para establecer si alguien ha ido a comprar algún repuesto o pedir presupuesto por una reparación. En el choque con Galeano la Ranger perdió el espejo retrovisor izquierdo que quedó tirado y rompió el parabrisas, además de los daños en la carrocería. “Yo invito a esa persona a que se presente ante la Policía o la Justicia”, dijo Lusetti. “Su situación se agravará más si hay que ir a buscarlo con la Policía”.