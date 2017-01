Intensa actividad en la tercera semana de las Olimpíadas

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Trenque Lauquen informó los resultados de las competencias del Reencuentro disputadas entre lunes y martes en fútbol once masculino, fútbol reducido femenino, voley adaptado de adultos y cestobol, todo esto desarrollado en el predio del Polideportivo “Poroto Abásolo”, y el pádel masculino y femenino jugado en las canchas de Barrio Alegre.

En cuanto a lo ocurrido en fútbol once, se dio la goleada de Marmolería Girard sobre Lago Rojo por 6 a 0; Los Cachachas le ganaron a AC Escapes 3 a 0 y se sumó el triunfo de Construcciones Ibáñez sobre El Mate, también por 3 a 0.

Mientras que en damas se dio la victoria de Kamikaze por 4 a 2 ante Las Tu Tu; el triunfo por la mínima diferencia conseguido por las chicas de Las Viejis sobre Las Canarias y el empate sin goles entre El Cuarteto y Sarmiento.

Por su parte, dentro del gimnasio del Polideportivo se llevaron a cabo dos partidos de voley adaptado donde Los Lagartos derrotaron por 2 sets a 1 a Corta la Bocha con parciales de 12/15, 15/6 y 10/5, y Los Renegados vencieron a Las Estrellas del Oeste 2 a 0, con parciales de 15/3 y 15/8. Mientras que en cestobol Las Multifacéticas doblegaron a El Acertijo por 70 a 50 y se dio el triunfo de El Fuerte sobre Las Amparos por 45 a 36.

n Tenis y pádel

Con respecto al tenis single masculino, con una buena cantidad de partidos, se dio primeramente el triunfo de Jorge Rabanal sobre César Almeida por 9/4; Franco Paturlane superó a Federico García 9/4; hubo victoria de José Acursio ante Javier Bartolomé por 9/6; Juan C. Villanueva le ganó 9/7 a Leandro Abraham y Juan P. González triunfó sobre Leandro Abraham por 9/2.

En pádel se habían programado 4 partidos, dos en sexta, con la victoria en doble 6/0 de la dupla Mordau–Sangla sobre Paso–Paso y el partido que quedó pendiente entre López-López vs. Márquez–Arrastúa; y también dos duelos de séptima división, donde Fernández–Fernández se impusieron ante Montejo–Santángelo por 7/6 y 6/3, y Martín–Martín ganaron sobre Cordova–Ramos por 6/4 y 6/2.

n Más fútbol

Completamos el cronograma de partidos para el resto de la semana en la actividad que más adeptos ha tenido, el fútbol once, que tiene para esta noche los siguientes encuentros, todos en las canchas del Polideportivo: Poceros Martino vs. Los + o – (20.15); Don Adrián vs. Construcciones Arrieta (21.30) y Debernardi vs. Marmolería Girard (22.45).

Mañana jugarán: El Mate vs. Construcciones C y C (20.15); AC Escapes vs. Construcciones Ibáñez (21.30) y Marmolería Girard vs. Lago Rojo (22.45). Y el sábado, Don Adrián vs. Poceros Martino (20.15); Los + o – vs. Construcciones Arrieta (21.30) y Amunche Ripé vs. Marmolería Girard (22.45).