Intendentes volvieron a pedir por la Policía Local y el regreso de Gendarmería

La iniciativa, que es una réplica de otra impulsada en 2016, se presentó ante los integrantes del bloque “PJ Unidad y Renovación”, vinculado al peronismo “dialoguista” que conduce Julio Pereyra, e incluyó el reclamo por la vuelta de los efectivos de Gendarmería que supieron patrullar las calles en los distritos más “calientes”.

El proyecto buscó además dar un mensaje político tras los resonantes hechos de inseguridad registrados en los últimos días en el Conurbano, sobre todo en La Matanza, donde en las últimas semanas ocurrieron dos: el crimen de un colectivero y el golpe comando contra una comisaría de San Justo.

En la conferencia de prensa, que encabezaron Verónica Magario de La Matanza y Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, los intendentes reprocharon a la gobernadora María Eugenia Vidal que no cumplió con un anuncio realizado en marzo de 2017 sobre la creación de una mesa de trabajo con alcaldes para discutir sobre inseguridad, porque “nunca convocó a una sola reunión”.

“Me entusiasme con el anuncio, pero la desilusión fue muy rápida. Nunca fuimos convocados”, sostuvo Insaurralde. “Ahora pedimos esa reunión, queremos que se abra un canal de diálogo para establecer cuáles son las responsabilidades que tenemos”, reclamó.

Vidal también recibió críticas por la reducción de efectivos de seguridad y por el retiro de la Gendarmería de los municipios. “En 2015 teníamos 6.100 agentes en La Matanza, entre gendarmes y policías, y hoy tenemos 4.300”, ejemplificó por su parte Verónica Magario.

En tanto, el pedido de traspaso de la Policía Local incluyó además los recursos que aporta la Provincia para sostenerla. Cabe señalar que este punto fue el que generó diferencias insalvables con el Ejecutivo en la iniciativa de 2016, que terminó con hacer fracasar el proyecto. Incluso el Gobierno de Vidal avanzó en el sentido inverso: disolviendo las policías locales y traspasando a los efectivos a las fuerzas comunales.

No obstante, Magario aprovechó para reprochar, además, que los intendentes sostienen el “90% de los gastos” de las policías locales. “Pagamos el combustible, los equipamientos y los edificios. Lo único que no pagamos son los sueldos de los efectivos, pero no tomamos decisiones”, señaló.

Los jefes comunales buscaron dejar en claro que la inseguridad no es sólo una problemática del Conurbano, y sumaron al intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, como una voz del interior. “Casi todos los intendentes del interior recibimos un tercio de los recursos que ejecutamos con la Policía Local e inclusive tenemos a la patrulla rural que también necesita de nuestro auxilio permanente”, contó Acerbo. Y en línea con sus pares pidió que el traspaso se garantice con los recursos. “No se pueden asumir responsabilidades sin presupuesto”, agregó. (DIB) MCH