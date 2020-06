Intendentes opositores piden mayor flexibilización y uno amenaza con avanzar “sin autorización”

Varios intendentes de Juntos por el Cambio salieron a cuestionar las medidas de aislamiento social en la provincia de Buenos Aires y uno de ellos hasta avisó que abrirá actividades “sin autorización” si no recibe una respuesta positiva a los pedidos de flexibilización.

Mientras se discute la continuidad de la cuarentena y desde el Gobierno bonaerense advierten que si no se baja la curva de contagios de coronavirus el sistema sanitario podría colapsar, intendentes opositores salieron a exigir por separado una mayor apertura de comercios.

El jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, se quejó de las trabas burocráticas que deben afrontar las administraciones municipales para habilitar actividades.

“Tengo que pedirle autorización a Provincia, para que le pida a Nación, para que autorice a Provincia, y después al Municipio. Es interminable”, apuntó. Y agregó: “Llevamos 25 días esperando que nos respondan. Los intendentes tenemos responsabilidades. Fuimos electos, la gente nos valora y espera que trabajemos en equipo”.

El intendente de Pergamino criticó también los tiempos de autorización al señalar que hace una semana enviaron una solicitud y aún no tuvieron respuestas. “Necesitamos una cuarentena inteligente. No lo hemos sido hasta ahora. No es lo mismo el AMBA que el interior. Deberían habilitar las actividades y si se complica volver a la fase anterior”, le dijo al portal Provincia Noticias.

Más intransigente se mostró aún el jefe comunal radical de Tandil, Miguel Lunghi, quien desafió al gobierno de Axel Kicillof. “Respetamos el DNU presidencial, nos tenemos que manejar con la Provincia y es lo que hemos hecho. Esperaremos unos días más y si no tenemos una contestación positiva, abriremos también nosotros sin autorización”, aviso en una entrevista con los medios locales Eco TV y Tandil FM 104.1

El tandilense dijo que en la ciudad serrana podrán controlar la situación si aparece un contagio porque “el comportamiento es bueno en un 80%”, mientras que pidió discutir una reforma en la Constitución bonaerense “para que los intendentes no tengan las manos tan atadas”.

En tanto el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, publicó una encuesta en su cuenta de Twitter con varias preguntas: “¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? ¿Ustedes también se hacen estas preguntas?”. (DIB)