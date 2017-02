Instalan transformador en Roca y Pasteur

Ayer en horas de la mañana, personal de la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen comenzó con los trabajos de colocación de un transformador en la intersección de las avenidas Roca y Pasteur con el objetivo de abastecer la demanda eléctrica que hoy requiere ese sector de la planta urbana.

El ingeniero Gabriel Morone, gerente técnico de la citada entidad, explicó a este medio el trabajo que se realizó en ese lugar. “En ese sector hay cuatro o cinco edificios en construcción, algunos por terminar de construirse, otros en proyecto. Entonces, con los transformadores de la zona no es suficiente para abastecer a esos edificios, es necesario poner un nuevo transformador para hacer frente al crecimiento de la demanda. Es un trabajo que se ha realizado ya en otros sectores de la ciudad, aunque no en una zona tan céntrica”, dijo Morone en referencia al importante movimiento que pudo registrarse ayer por la mañana y que llamó la atención de muchos.

En el mismo sentido, comentó que “cuando vamos midiendo los transformadores y esos se acercan a su punto de saturación (cada uno tiene una potencia que no puede ser superada porque se quema) ahí hay que poner un transformador cerca y sacarle carga al que está a punto de saturarse”.