Inspectores de tránsito, accidentes, veredas rotas y varias quejas y pedidos

n Por teléfono

n Maradona

Carmen dejó el siguiente mensaje: “Maradona no tiene vergueta, critica que Argentina juega mal, no tiene memoria, cuando fue técnico se comieron cuatro goles. Mejor que no vaya a Rusia porque es mufa”.

n Veredas

Un vecino se quejó: “Los días pasan y seguimos esperando el arreglo de las veredas. Estas cosas deberían planificarse antes, no se puede molestar así a los vecinos mayores que tienen que andar con sumo cuidado para no caerse. Hagan algo, por favor”.

n Veredas 1

Una vecina hizo el siguiente pedido a la comunidad: “Basta de quejarse por las veredas, son obras necesarias. Si hacen obras se molestan, sin o hacen se quejan. Basta de tanta mala onda”.

n Acceso Perón

Alberto, el fin de semana pasé por el acceso Perón y está todo oscuro, sobre todo la parte de la rotonda. Le pido a la municipalidad que está arreglando el otro acceso que no se olvide del Perón porque está todo oscuro donde está la virgen. Es un peligro porque la gente se pasa de largo por la oscuridad que hay.

n Inspectores

Un vecino expresó: “Quiero dejar un descargo respecto de esta gente que anda de inspectores de tránsito. Estoy en desacuerdo con la agresión física y verbal pero quiero aclarar algo. Hace quince días me paró una inspectora de tránsito, no me dijo buenas tardes, me pidió los papeles, se los di, tengo un auto que tendrá tres meses, es un 0 Km. Me pidió el seguro y me dijo que estaba mal, le dije que no, que el seguro me lo entregó la agencia porque es un auto nuevo, me volvió a decir que estaba mal, entonces llamó a otro inspector quien lo leyó bien y le dijo que tenía razón yo. Es decir que no sólo son maleducados algunos inspectores de tránsito sino que no saben qué tienen que pedir, ni leer lo que el conductor le entrega”.

n Por la web

n Promociones

Horacio, sobre el final de las promociones del Bapro: “Estamos muy agradecidos al ‘hada’ por la ilusión, mas aún si sumamos que con la jubilación cobraremos menos pero compraremos más, jajaja”.

n Accidente

Respecto del accidente de los jóvenes Santángelo, José opinó: “Es una pena que vidas tan jóvenes se hayan perdido por la fatalidad. Esperamos que esto sirva para reflexionar sobre la imprudencia del transito en Trenque Lauquen. Y no solo hablo de las motos, que circulan sin luces, sin casco, a altas velocidades, también del destrato abrumador que sufrimos los peatones, que no se nos respeta en las esquinas, que nunca tenemos prioridad (ni aunque seas embarazada, anciano y vayas con un carrito de bebe), en cualquier esquina nunca tenemos prioridad, siempre el auto primero”.

n Mateadas en farmacias

Anselmo, sobre las mateadas en las farmacias, comentó: “Basta del lobby de este colegio mafioso. No les interesa la salud, sino organizarían mateadas desde el inicio de los tiempos, pero hora como se abre el mercado para bien de los que gastamos en medicamentos vienen con el cuento de la mateada”.

Gabriela le respondió a Anselmo con las siguientes palabras: “Me parece que no conocen mucho sobre nuestra profesión, estudio y demás. ¿Saben realmente para que esta una farmacia de turno? ¿Saben que dice nuestra ley y que es utilizada por la OMS como modelo de salud? Somos agentes de salud y no como Farmacity que es una farmacia shopping, donde su dueño es parte del Gobierno, de un grupo capitalista y que quiere un monopolio”.

Ana, le contestó a Gabriela con el siguiente mensaje: “Gabriela, las farmacias están de turno para servir a la sociedad, en horas en las que el resto están cerradas. Siendo así, en Trenque Lauquen debiera haber al menos dos farmacias de turno, pero eso a ustedes no les conviene. No se que parte de la ley tomará la OMS, seguramente que la parte donde se dice que deber haber 300 metros de distancia entre farmacias (ley que solo rige en Provincia de Buenos Aires). No es un buen ejemplo. Porque puede haber un médico, un ingeniero, un arquitecto uno al lado del otro ejerciendo su profesión y en el caso de los farmacéuticos no es así. Ya ha quedado muy atrás, el farmacéutico que preparaba algún medicamento, hoy son locales de venta. Ahora, ante la aparición de Farmacity, que es otro monopolio, se asustan porque se termina el negocio”.

n PJ

Anselmo, sobre las nuevas autoridades del PJ, comentó: “A ver si algún peronista de buena cepa me puede sacar esta duda: ¿Muchos de estos nombres fueron en la última elección con otro partido y competían contra el PJ? De ser así le sacaron votos al partido. ¿Por qué permiten esto los afiliados?”.

n Por el facebook

n Accidente

También sobre el accidente de los jóvenes Santángelo, Graciela se preguntó: “¿Los menores de 16 y 17 años pueden conducir una moto de 150cc? Entiendo que no”.

Silvana, por su parte, agregó: “Adhiero a lo que indica Graciela, el 80% de los accidentes viene precedido de una infracción de alguna de las partes”.

Margaret, en tanto, dejó expresó que “también hay mayores que dan vergüenza, por los comentarios. Lamento el terrible momento que deben estar pasando esas familias. La camioneta debería haber dado el paso, hay que respetar la derecha, sea moto, auto, o bicicleta. La verdad no nos respetamos en nada”.