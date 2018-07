Inquietan en la ciudad rumores de despidos en empresas e instituciones

La situación económica que hoy vive la Argentina es compleja y este panorama ha comenzado a sentirse, en mayor o menor medida, en todas las ciudades del interior. Por supuesto, Trenque Lauquen no es la excepción y en las últimas semanas han sido varios los rumores sobre posibles despidos en distintas empresas e instituciones.

En otros casos, las versiones indican que no se ha tratado específicamente de despidos sino que un determinado contrato ha culminado y el mismo no ha sido renovado.

Más allá de la veracidad de estas versiones, lo cierto es que son muchas las empresas y pequeños comercios de Trenque Lauquen que están pasando un momento difícil y haciendo grandes esfuerzos por no despedir empleados y resistir en medio de un contexto cada vez más complejo.

n Aislados

En este marco, La Opinión consultó sobre este tema en la sede local del Ministerio de Trabajo desde donde se afirmó que, en el distrito de Trenque Lauquen, sólo se trata de “casos aislados”.

“Felizmente la zona de influencia nuestra es agrícola ganadera, dependemos del campo, de la misma manera que la metal mecánica y, al menos por ahora, no tenemos casos de despidos masivos, sólo algunos casos aislados entre los que puede encontrarse algún trabajador rural que lo despiden y luego aparece por el Ministerio a realizar un nuevo convenio con otro empleador. Eso aún ocurre en Trenque Lauquen donde todavía existe la posibilidad de que muchos salen de un trabajo y pueden conseguir rápidamente otro”, expresó el delegado de la Subsecretaría de Trabajo de Trenque Lauquen, Carlos Benito, quien, además, agregó que “no hay una situación masiva como fue el caso del (cierre del frigorífico) Indio Pampa que fue una situación muy conocida en la ciudad y que dejó a muchos vecinos sin trabajo”.

En este sentido, agregó que, si bien llevan una estadística mensual en la cual figura la situación laboral del distrito y los despidos existentes durante ese mes, ninguna muestra una situación de seria complejidad.