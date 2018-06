Inició la primera etapa de trabajo para la expropiación de las parcelas afectadas

El Intendente Municipal, Miguel Fernández; el Director de Asuntos Jurídicos de Hidráulica de Provincia. Matías Ferrer; la Secretaria de Producción, Clarisa Fabris y el presidente de la Sociedad Rural. Ignacio Kovarsky, fueron los encargados de explicar que ya está en marcha la primera etapa que finalizará en las expropiaciones totales, primero y, luego, en las parciales.

Fabris, en rueda de prensa indicó que “es el primer paso desde el momento en que el Intendente tomó el compromiso de avanzar con la situación de los productores de Hinojo Las Tunas, una situación que todos ustedes están al tanto, una problemática de hace 30 años. En primera instancia hicimos una convocatoria a productores y se avanzó con el conocimiento de situación específica de cada uno de esos productores y a partir de ahí empezamos a tener una relación mucho más directa con Provincia. Trabajamos también con la Sociedad Rural que nos aportó información de los productores y se han dado diferentes pasos en pos de encontrar una resolución final. Desde la jornada de ayer, Matías y su equipo están en Trenque Lauquen trabajando con productores”.

A su turno, Matías Ferrer, informó que “estamos trabajando desde hace un tiempo junto al Municipio y la Sociedad Rural para dar una solución a la regularización dominial de la laguna que tanto tiempo lleva sin solución. Lo que tenemos planteado es intentar hacer expropiaciones hasta la cuota 84, terminar de hacer algunas que ya están en juicio e intentar contactar a propietarios para hacer un primer censo y relevamiento para conocer la intención de cada uno de ellos y de avanzar en ese sentido”.

En ese sentido agregó que “intentamos ubicar gente que estuviera en la expropiación total porque es mucho más sencillo el trámite. No hay que hacer planos de mensura y es un proceso mucho más ágil. Esto es por debajo de la cuota 84. En una segunda etapa se realizarán los planos de mensura de las parcelas que tengan afectaciones parciales y en última instancia se buscará llegar hasta la cuota 85 con la aplicación de la Ley de Servidumbre”.

El funcionario de Hidráulica indicó que en las entrevistas “fuimos bien recibidos en cuanto la propuesta de expropiación para regularizar dominialmente. En esta instancia no trajimos montos ni propuestas, eso es un tema exclusivo de la Fiscalía de Estado y a través de la Dirección Técnica Pericial y del Consejo de Expropiaciones que lleva adelante todo el procedimiento”.

Ferrer sintetizó que “lo que nosotros estamos haciendo es detectando casos de posibles expropiaciones para iniciar las actuaciones administrativas que terminen con el advenimiento y la regularización dominial. Tenemos detectadas 22 parcelas para expropiaciones totales, pero eso puede variar”.

DEUDA PENDIENTE

Por su parte, Kovarsky agregó que “es que es una deuda pendiente de hace mucho tiempo. El Hinojo “Las Tunas” tiene agua y no fue obra de la naturaleza, sino del hombre. Lo que hacemos es tratar de acompañar y hacernos cargo junto con el Municipio de este tema. Le decimos a los productores que se queden tranquilos que esto se realizará por tandas y aún nos restan localizar algunos propietarios”.

Por último, el Intendente Fernández recordó que “fue un compromiso que asumimos a muy poco de empezar la gestión para dar una respuesta a los productores del Hinojo. Entendemos que Hinojo Las Tunas es reservorio, que está sujeto a crecidas y bajantes”.

Asimismo agregó que “es imperioso resolver esto y por eso hemos trabajado silenciosamente para que esto ocurra. No hemos llegado al final y estamos expuestos a quizás no logremos todos los objetivos, pero hay una predisposición de Provincia, que además ha destinado parte de su presupuesto a esto. Ojalá que este año podamos ver algún resultado. Tenemos que destrabar los mecanismos burocráticos y tener el primer caso de éxito, para luego recorrer ese mismo camino”.