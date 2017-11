Ingresos brutos en las facturas de gas: “La empresa está autorizada por una resolución provincial”

El titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Nicolás Roura Darricau explicó ayer que Camuzzi Gas Pampeana está autorizada por la Provincia a trasladar a los consumidores finales el pago de ingresos brutos en el marco de la Resolución 658/1998.

El abogado fue consultado ayer por La Opinión a raíz de un audio que comenzó a circular por whatsapp, en el que un vecino, aparentemente de Mar del Plata, se queja de esta situación y pide a quienes lo escuchen lo compartan con sus conocidos y presenten el reclamo ante distintos organismos, como el Enargas, las Defensorías del Pueblo y oficinas de Defensa del Consumidor que hay en el interior.

Al respecto Roura Darricau, quien dijo no haber recibido consultas o reclamos en torno al planteo de este vecino y al que también tuvo acceso a través del audio que se viralizó por whatsapp explicó que “los ingresos brutos siempre se terminan trasladando al consumidor, por ejemplo cuando se hacen compras en el supermercado también se paga este impuesto, lo que sucede es que no siempre se informa y acá Camuzzi lo hace, aunque podría no informarlo”.

Por tal motivo desalentó cualquier presentación ante la OMIC o Defensoría del Pueblo como aconseja el mensaje de este vecino porque sería inconducente aunque no descartó una presentación ante la Justicia, que en todo caso debería estudiar y determinar si la resolución provincial es anticonstitucional.

El audio comenzó a circular estos días y en el mismo el vecino dice lo siguiente: “Estimados amigos, esto es para que por favor viralicen y lo mandan por todas las redes para que la gente de la provincia de Buenos Aires y en especial Mar del Plata tomemos conciencia. Los señores de Camuzzi nos están mandando unas facturas, las cuales algunas son impagables, pero además en la factura aparece tres veces ingresos brutos que se lo hacen pagar al consumidor que no tiene que pagarlo porque no factura nada, al contrario es quien tiene que pagar la factura que mandan ellos, pero nos facturan ingresos brutos de las distintas distribuidoras de gas y resulta que esos ingresos brutos lo tiene que pagar la empresa, no el consumidor.

Por eso ruego, como lo he hecho yo, hacer la denuncia en el Enargas, en Camuzzi y en la Defensoría del Pueblo para que saquen estos ingresos brutos que vienen cobrando hace más de 20 años y que nos devuelvan el importe actualizado de lo que hemos pagado estos últimos años”.

n Aumento

Por otro lado ya se está analizando una nueva suba de la tarifa de gas, que rondará el 45 por ciento y se han iniciado las audiencias públicas, como marca el cuadro regulatorio, para empezar a discutir este tema.

Según trascendió el plan del poder Ejecutivo es llegar a octubre del 2019 (fecha de la última suba programada) sin ningún tipo de subsidio. Para justificar su política energética, la Casa Rosada viene esgrimiendo la necesidad de “transparentar el mercado para atraer inversiones” y de que el país se “ponga a tono” con lo que se paga en el resto del mundo. Sin embargo, con la proyección de aumentos, Argentina tendrá en 2019 una de las tarifas más caras del mundo.