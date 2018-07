Indignante maltrato y robo a una anciana de 92 años en Villegas

Rosa Quiroga tiene 92 años y en la madrugada de ayer fue sorprendida por un delincuente mientras dormía en su domicilio de la calle Pueyrredón, frente a la terminal de ómnibus.

Rosa vive sola y el robo es repudiable no sólo por el hecho en sí, sino porque la anciana fue además maltratada por el sujeto, que se fue de la casa llevándose el dinero de su jubilación y aguinaldo.

“Dame plata”, le dijo en reiteradas oportunidades, aún después de que tomara alrededor de 15 mil pesos de la mujer, que tuvo que ser asistida en el Hospital municipal debido a una lesión que sufrió en el cuello, después de que el ladrón la zamarreara mientras le exigía dinero.

Y después se fue, como si nada hubiera pasado. Dejando tirada en el piso a Rosa, que con sus 92 años se arrastró como pudo hasta llegar a la puerta y pedir auxilio a los gritos (porque no se pudo levantar) a quienes trabajan en la remisería que se encuentra lindera a su casa.

Fue desde allí que se comunicaron con la estación de policía local para informar lo que había pasado; y también se puso al tanto de lo ocurrido al matrimonio que cuida a la anciana, aunque sólo durante el día.

Un lamentable hecho que se suma a otros que ya tuvieron como víctima días atrás a personas mayores (dos con domicilio en calle Berutti y uno en Pringles); y que hasta el momento no han sido esclarecidos.

Al cierre de nuestra edición, la policía trabajaba en la investigación de este nuevo robo a una jubilada.

Fuente Actualidad