Inauguraron la obra de ampliación de la Secundaria de Arte

El Municipio dejó inaugurada ayer la obra de ampliación de la Escuela Secundaria en Arte Nro. 1, ex Centro Polivalente de Arte, financiada con recursos del Fondo Educativo. Fue con un acto público, presidido por el intendente municipal, Miguel Fernández, realizado en el edificio de la institución.

La obra tiene una superficie total de 130 mts2, cuenta con dos aulas de 8×5 y un depósito de 3×5, dejando un espacio para futuros baños. Esta es una de las obras públicas financiadas con el Fondo Educativo que a lo largo del año construyó y concluyó la Municipalidad. El ex Polivalente es la única escuela en la Región 16 y una de las 7 en toda la Provincia, desarrolla la formación general y especializada en arte, los denominados trayectos artísticos profesionales en música y en artes visuales.

n Una obra relevante

El intendente Fernández sostuvo que trabajar en el sistema educativo “es muy gratificante” y que desde el Municipio “hicimos lo que teníamos que hacer”. Consideró además que esta “obra es relevante” y que Trenque Lauquen tiene una “historia muy rica de murales y artes plásticas y queremos que sea el eje de esta región”.

En ese sentido, contó que el predio ferroviario “será el centro cultural de la ciudad, estamos gestionando con la empresa concesionaria y su escuela es parte de ello”, les dijo a los chicos. También anunció “cambios en el Fondo Educativo para el próximo año y que se destinarán más fondos a las escuelas. Esto nos tiene que servir para mejorar la calidad educativa”.

Antes, el presidente del Consejo Escolar, Julio Lambert, había señalado “orgullo y honor estar acá esto es producto del trabajo grupal que se hace a través de la UEGD”. Dijo que esta obra era una necesidad y que el intendente “acompañó el trabajo a través del Fondo Educativo a todas las escuelas”.

La Inspectora en jefe Distrital, María Marta Mirabelli, dijo a su turno que cuando “uno piensa en la gestión de una obra hay idas y venidas, hoy es un día muy especial no fue arbitrario porque había una necesidad de espacio. La calidad educativa se logra no sólo con enseñanza sino también con el espacio físico” y agradeció lo actuado por el municipio.

Selva Calabrese, directora de la Escuela consideró que es “un gran día para el Poli; este es el inicio de un gran proyecto”. También destacó que la entidad celebra sus 30 años de trayectoria y agradeció al Consejo Escolar y el Municipio “hoy hay muy pocas escuelas especializadas en arte en la Provincia. Día a día vamos forjando y tratando de mejorar la situación a mi me parecía que esto no iba a suceder nunca y sucedió”, sostuvo.