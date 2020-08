Impulsan en la ciudad una “colecta de elementos de gestión menstrual”

De la misma manera que ocurre en otras ciudades de la Argentina, en los últimos días se impulsó en Trenque Lauquen una “colecta de elementos de gestión menstrual” la cual tiene el fin de garantizar el acceso de estos productos a todas las personas que los necesiten.

A nivel local, esta interesante iniciativa es organizada y promovida por la vecina Sofía Villarreal, una joven de 21 años quien se encuentra cursando el tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata donde, además, forma parte del Espacio de Géneros Emma y Sandra (en honor a dos compañeras de la facultad víctimas de femicidio). También conforma la Cátedra Libre de Aborto, también en el mismo establecimiento.

Ella dialogó con La Opinión y contó detalles de este proyecto que ya se encuentra desarrollando en la ciudad. “Hace unas semanas recibí la invitación de unas compañeras de La Plata que estaban empezando un proyecto de colecta de elementos de gestión menstrual (este concepto incluye toallitas femeninas, tampones y protectores diarios), para luego acercar a algún comedor cercano a sus casas”. “Me pareció enseguida una idea increíble, ya que, todos los meses veo como los precios de esos elementos son altos, y siempre me pregunté por qué no están bajo el alcance público, así como lo están los métodos anticonceptivos”, comentó.

En Trenque Lauquen

En este sentido, Villarreal contó que “como por la cuarentena me encuentro viviendo en Trenque Lauquen, me parecía descabellado ayudar desde lejos. Y ahí empecé a cuestionarme por qué no hacerlo acá en la ciudad. Se que hay personas que lo necesitan, aunque no lo parezca. Como puse en el flyer de difusión no sabemos con qué recursos cuenta el de al lado, no le preguntamos, damos por hecho que todas las identidades cuentan con dinero para acceder a estos productos, y estoy segura que no es así”.

En este punto, la joven señaló: “Este proyecto no sólo sería una ayuda económica en las identidades que no puedan acceder a los productos mensualmente; si no también plantearlo desde el lado de la higiene, ya que, al costar tanto cada paquete de toallitas femeninas, tal vez no se usan el tiempo recomendado, si no mucho más que este”.

La entrega

La entrevistada informó que “las primeras donaciones se recolectarán hasta los primeros días de septiembre. Y luego la idea será alcanzarlas a lugares que puedan garantizar la entrega. Me gustaría que la entrega sea consensuada y dada a las identidades que realmente las necesiten y no libremente, porque eso aseguraría un control mensual de cuántas personas necesitan estos productos”. “Aún no defino de qué manera serán distribuidos ya que depende también de la cantidad de elementos que recibamos; aunque me gustaría que fuera a algún Centro de Referencia barrial o a los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) ya que entiendo que son ellos los que tienen contacto con las personas de los barrios de la ciudad, y podrían garantizar que quienes lo reciban lo necesiten realmente”, informó.

El futuro

Por último, Sofía Villarreal contó que “la idea es que este proyecto no cese, si no que cada mes las donaciones sigan funcionando y garantizemos mucho tiempo este acceso. Sé que es pensar muy visionariamente, pero estoy segura de que la solidaridad de los trenquelauquenses es muy grande”, dijo antes de culminar señalando que “justo esta semana, la provincia de Santa Fe tuvo media sanción para la ley que garantiza públicamente el acceso a los elementos de gestión menstrual, lo que sería un gran avance para que, si esa ley se concreta, esto suceda a nivel local, provincial y nacional y todas las identidades que necesiten los elementos puedan conseguirlos gratuitamente en cualquier Centro de Salud Primaria del país”.

Para todos quienes deseen colaborar con este interesante proyecto pueden comunicarse al número 2392550712 y coordinar la manera de realizar la respectiva donación.

Primeros pasos

Cabe señalar que, como la propia Sofía Villarreal lo indicó, esta iniciativa ya ha comenzado a ser acompañada desde distintos espacios políticos que buscan avanzar en su concreción. Es el caso de la provincia de Santa Fe donde el “Programa de Provisión Gratuita de productos de gestión de higiene menstrual”, impulsado por el Frente Progresista, ya cuenta con la aprobación de la Cámara baja provincial. El mismo, como ya se señaló, contempla garantizar el derecho al acceso gratuito de los productos destinados a una gestión de higiene menstrual segura, eficaz y digna.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Salud Pública y Asistencia Social, y Presupuesto y Hacienda dictaminaron la semana pasada que se reconozca a la higiene menstrual como una cuestión de derechos humanos, por lo que propusieron el suministro efectivo, gratuito e irrestricto de estos productos para todas las personas en el ámbito provincial con el objetivo de reducir las brechas sanitarias entre diferentes sectores de la población.

Se entiende por productos para la gestión menstrual a todos los elementos que se utilizan para la contención y tratamiento del sangrado de las personas durante el período menstrual, como copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente, toallas descartables industriales y tampones.

La iniciativa propone que estos elementos sean entregados a través de centros de salud, hospitales, escuelas, ámbitos educativos, refugios a cargo de la provincia, y en las cárceles para quienes estén privadas de su libertad.