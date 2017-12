Importantes obras para mantener y optimizar la calidad del servicio

La Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen tiene hoy proyectadas importantes obras para los años que siguen, fundamentales para garantizar un servicio de calidad al distrito. Las mismas se suman a las inversiones realizadas año tras año en todo lo referente al mantenimiento y optimización de los equipos para poder abastecer la demanda de los usuarios sin ningún tipo de inconvenientes.

En este marco, el gerente general de la Cooperativa de Electricidad, Claudio Venturi, informó a La Opinión sobre las inversiones que la entidad tiene previsto concretar durante el próximo quinquenio. “Dentro de las obras importantes que tenemos previstas hay una que es la más grande de las que tenemos proyectadas para estos próximos años que es la ampliación de la estación transformadora de TRANSBA SA. Tenemos previsto instalar un tercer campo de transformación a través de un transformador grande de manera tal de mantener la calidad de servicio, pensar en el abastecimiento futuro de todo el partido de Trenque Lauquen, de toda el área de concesión de la Cooperativa y, también, evitar futuras contingencias. Es decir, ante la falla de algún otro equipo que tenemos instalado, este nuevo equipo permitirá suplirlo de forma rápida y sin inconvenientes”, explicó antes de destacar que “ésta es una inversión del orden de los 4.350.000 dólares que se piensa hacer a lo largo de los años 2018, 2019 y 2020. Pensamos que, de no mediar inconveniente, a fines del 2020 esta obra estaría materializada, terminada y en funcionamiento”.

n Más obras

Por otro lado, Venturi informó que “el martes 12 presentamos ante el poder concedente todo el plan de inversiones que nos exige el Marco Regulatorio Eléctrico. Ese plan de inversiones contempla todo lo que se va a hacer en el 2018 hasta el 2022, año por año. Y tenemos, en estos cinco años, proyectada una inversión del orden de los 257.906.000 pesos. Para el año 2018 está prevista, con parte de la inversión de esta obra tan importante que es el transformador en la estación de Trasba, una inversión del orden de los 67.000.000 pesos. No sólo el transformador sino que también hay otras obras importantes dentro del distrito como para ir mejorando la calidad del servicio, reemplazando líneas, haciendo líneas nuevas, poniendo nuevos transformadores”, dijo Venturi quien además señaló que, desde la Cooperativa “eso es lo que tratamos de hacer, de planificar a mediano y largo plazo. Normalmente todas estas obras llevan tiempo y lo importante es hacerlo para mantener la calidad de servicio que hasta ahora venimos teniendo”.

n Verano

En otro orden y consultado sobre cómo se prevé el verano en cuanto al abastecimiento de energía, Venturi expresó: “Considero que en el verano no vamos a tener mayores inconvenientes por lo menos en lo que respecta a las instalaciones de la Cooperativa de Electricidad. Se han hecho las inversiones durante todo el año necesarias como para poder abastecer toda la demanda en los días de mayor temperatura. Esperemos que en la provincia a nivel de transporte las redes se comporten bien”, dijo antes de recordar que “hoy está ya finalizada la línea Henderson-Pehuajó que está en funcionamiento, eso mejoró el sistema del Nodo Trenque Lauquen, especialmente en Trenque Lauquen y toda la zona de Tres Lomas, Salliqueló y Villegas. Está en construcción la línea Pehuajó-Gral. Villegas pero con algunos problemas de inundación no se ha podido seguir adelante en algunos puntos así que esa obra está un poco demorada. Por otro lado hay generación en Gral. Villegas que, como en estos últimos años, vendría a mejorar la situación del Nodo y en los momentos de mayor demanda estos grupos evitarán entrar en alguna restricción. Esperemos que la logística de abastecimiento, que todo lo que es el combustible llegue en tiempo y forma para que esos grupos puedan funcionar cuando realmente se los necesite”.

n Inversiones necesarias

No obstante, el ingeniero aclaró que “en lo que es interno, lo que es nuestro, lo que corresponde a la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen no debería haber problemas, se han hecho las inversiones necesarias, la instalación de nuevos transformadores, nuevas líneas, reestructuración de sectores de preensamblado como para no tener inconvenientes. Por supuesto que pueden aparecer puntos con algún problema en particular pero normalmente son resueltos en muy poco tiempo”.

Por último, explicó que “va a depender también de la temperatura sobre todo cuando se extiendo el calor durante varios días y a la noche no refresca, los equipos se calientan y eso hace que pueda resentirse el servicio. Pero estamos confiados de que no vamos a tener mayores problemas durante este verano”.

Cabe recordar que desde el año 2012 no se han presentado inconvenientes que requieran realizar cortes rotativos.