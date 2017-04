Igoagrio presentó su disco a la prensa

El último viernes por la noche se concretó en el pub local ubicado en calle Mariano Moreno entre Villegas y San Martín la presentación ante la prensa del disco que la histórica banda local Igoagrio presentará el próximo 30 de abril en el Teatro Español y que lleva como nombre “La coronación del fracaso terrestre”.

En este marco, los artistas César Dominici y Néstor Polenta (dos de los músicos que junto a Sergio Sáez, Guillermo Robles y Gustavo Collado supieron darle vida a este grupo que tuvo su principal período de actividad entre finales de la década del ’70 y principios de los ’80) recibieron a periodistas de diferentes medios de Trenque Lauquen.

A ellos les entregaron un disco con tres temas promocionales (“Walking”, “Sin amor” y “Soldados del sol”) que integrarán la flamante placa que está a punto de ser editada y comentaron detalles del concepto del disco y próximas presentaciones luego del recital de Trenque Lauquen. Según pudo saberse, la banda ya tendría programado presentarse en Villa Gesell donde hoy reside su cantante, Sergio Sáez, además de otras ciudades.

Luego, se escuchó el álbum completo mientras los presentes pudieron degustar unas deliciosas porciones de pizzas que se realizan en este lugar muy bien acompañadas por ricas cervezas “rubias” y “negras” bien frías, como se debe tomar una buena cerveza.

n Música ambiente

Una vez que se escucharon los diez temas que componen “La coronación del fracaso terrestre”, César Dominici en guitarra y Néstor Polenta a cargo de los teclados realizaron distintos pasajes de música ambiente matizados por algunas intervenciones poéticas del propio Dominici.

Cabe recordar, entonces, que la cita oficial de presentación de este disco será el próximo domingo 30 de abril cuando la histórica banda vuelva a actuar en el Teatro Español y de a conocer las canciones que integran la nueva producción y que sus integrantes acaban de grabar en los estudios del músico y productor trenquelauquense Marcelo Gulino. Sin dudas, los músicos también ejecutarán otros clásicos de Igoagrio que no forman parte de la placa.

Como ya se señaló en otras oportunidades, un dato importante que debe ser remarcado es que esta grabación pudo llevarse a cabo con la participación de todos sus integrantes originales (los músicos César Dominici, Sergio Sáez, Néstor Polenta y Gustavo Collado) excepto Guillermo “Willy” Robles quien desde hace varios años se encuentra viviendo en Grecia. Él será reemplazado por el músico Lucas Castro que desde hace ya algunos años viene trabajando junto a César Dominici en sus distintos proyectos.

Como no podía ser de otra manera, la expectativa es mucha sobre lo que pueda ocurrir dentro de una semana no sólo para quienes tuvieron la oportunidad de presenciar aquellas primeras actuaciones de hace 40 años de este mismo grupo sino también para las nuevas generaciones que sólo escucharon hablar de Igoagrio sin nunca haberlos visto en vivo.