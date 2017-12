Ignacio Ribelotta fue premiado en un certamen provincial

El artista trenquelauquense Ignacio Ribelotta obtuvo el 3º premio a nivel provincial en el Concurso de Pintura Mural 2017 organizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fue por la obra “Retroalimentación” realizada con la técnica acrílico. El primer lugar lo obtuvo la delegación de Morón y, en segundo lugar, la delegación de Bahía Blanca.

De esta manera, el artista realizará de esta obra un mural en Trenque Lauquen que tendrá una dimensión de, aproximadamente, 4 mts. por 5 mts.

Ribelotta dialogó con La Opinión y explicó detalles de su participación en este concurso. “Me enteré de este certamen en Dirección de Cultura. Fui por otros trámites y me encontré con el afiche del concurso. Inmediatamente ingresé en el sitio web del Colegio de Escribanos donde estaban las bases y las planillas de inscripción. Tenía un mes y medio para hacer el boceto, entonces me puse inmediatamente a pintar y, una vez que lo terminé, completé todos los requisitos que eran, además del boceto, las fichas típicas de inscripción y un permiso de poder realizar el mural en la ciudad si eventualmente salía favorecido”, dijo antes de agregar que “en ese momento Dirección de Cultura me extendió un permiso para tal fin que confirmaba que algún lugar estaría disponible para realizarlo. Por reglamento el artista que gana elije un lugar, lo propone a la delegación local del Colegio de Escribamos, se consensúa y recién ahí se comienza a pintar”.

Consultado sobre cuando comenzará a trabajar en el mural que se realizará sobre una superficie de Trenque Lauquen, Ribelotta comentó que “será durante los primeros días de febrero. Hay una fecha tope que es el 28 de febrero del 2018, fecha en que ya debe estar terminada la obra. En este momento me estoy movilizando, hay dos lugares factibles que me gustan mucho y que yo los propuse. Son lugares céntricos”, adelantó aunque todavía resta una confirmación oficial de cual será finalmente el espacio elegido.

El artista comentó que ser premiado en este concurso “para mí es importante, muy gratificante, hay que tener en cuenta que es concurso del cual participó toda la provincia de Buenos Aires. El colegio de escribanos tiene 17 delegaciones en la Provincia que abarcan todos los partidos. Además de Trenque Lauquen, hay ocho y nueva partidos de la zona”.

Respecto de cuál es la temática de la obra, el entrevistado expresó que “el mural pretende reforzar la idea, el concepto de un sistema complejo pero necesario dado entre la urbe y la naturaleza. Sugiere un mecanismo de autorregulación del accionar del hombre en relación al cuidado y protección del medio ambiente. La naturaleza provee lo necesario para la existencia de la vida y a su vez exige se la proteja, cuide y escuche a fin de llegar a construir un hábitat sano y sustentable para la vida animal y vegetal en la tierra”, dijo antes de agregar que “he optado por no incluir la figura humana de un modo explícito aunque sí está implícitamente en lo tácito de la pintura, en la huella que deja el hombre en la construcción de los edificios y la ‘mecánica’ de la bicicleta, etc. Esta preponderancia de imágenes alusivas a la naturaleza justamente es un llamado a tomar conciencia, a escuchar las voces de la naturaleza y la suma importancia que esta tiene para la consecución de la existencia futura de la humanidad en el devenir de los tiempos”.