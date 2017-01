Identififcaron a un joven que sería uno de los atracadores

El domingo, en las últimas horas de la tarde, efectivos policiales allanaron un domicilio en un barrio del sector NE de la planta urbana.

La medida fue ordenada de urgencia por el fiscal Manuel Iglesias en el marco de la causa que investiga el atraco que victimó, el domingo a la madrugada, al remisero Juan Manuel Grande.

Como se informara en la edición de la víspera, dos jóvenes le pidieron que los “arrimara” hasta barrio Parque, sin precisar la dirección; cuando llegaron, uno de ellos lo tomó del cuello, lo despojaron del celular y de $ 600 y se dieron a la fuga.

La investigación

Apenas radicada la denuncia en la Comisaría 1ª, los efectivos del Servicio de Calle comenzaron a reunir testimonios hasta lograr la carga de datos necesaria como para que el fiscal Manuel Iglesias liberase de urgencia la orden de allanamiento sobre la casa de uno de los atracadores.

En la requisa no hallaron nada de lo que buscaban, ni el celular ni el dinero (que de todas maneras era muy poco). Tampoco estaba el adolescente al que buscaban.

Al chico lo encontraron horas después, deambulando cerca de la estación del ferrocarril. Había ingerido demasiado alcohol. Llamaron a la madre que llegó enseguida y se lo llevó.

“Más allá de que no se pudieron recuperar lo robado, el hecho quedó esclarecido; resta ubicar al cómplice que está identificado y que no viviría lejos del lugar donde asaltaron a Grande” dijo ayer el titular de la Comisaría, Marco Arregui.

En sala común

Evolucionó bien el motociclista accidentado en el acceso

García Salinas el domingo a la madrugada. Mario Bracamonte que llevaba como acompañante a una chica manejaba una moto de alta cilindrada y derrapó a la altura del 1.600. Los dos cayeron al pavimento, la chica sufrió lesiones menores pero su compañero tuvo un fuerte golpe en la cabeza que determinó su derivación a terapia intensiva para mejor control. La evolución fue buena y esa misma noche lo pasaron a sala común.

El accidente, trascendió, pudo deberse a poca práctica en el manejo por parte del joven Bracamonte; hacía muy poco que la había adquirido.

Doble pedido de detención

El fiscal Manuel Iglesias elevó a la jueza Alicia Cardosi el pedido de detención para Juan Alberto Rossino y Jeremías Guinfen. Ambos están aprehendidos desde el sábado a la mañana tras la puñalada inferida a Rubén Omar Bogado que estaba trabajando en una obra en Vignau y Carabelli.

A Bogado lo operaron de la herida en la zona abdominal y evolucionó bien. Sus agresores fueron imputados por lesiones graves.