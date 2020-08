Iban a comprar cigarros y vieron “algo” en el cielo, era el Pampero

Por: Ana María Ford - Periodista

Hoy es el Día mundial del folklore. Como tantas otras efemérides, pareciera que su sentido se va diluyendo u olvidando. Un poco porque el vértigo en el que caen los devenires individuales y sociales nos lleva puestos. Todo tiene que ser ya… Y otro poco porque sí.

Sucede, además, que solemos acotar el sentido de la palabra. La acuñó y usó por primera vez, el 22 de agosto de 1846, un arqueólogo inglés, William John Thoms. Con precisión sajona unió los términos folk (pueblo) y lore (saber) y largó la expresión a correr el mundo. Así el folklore se adueñó, sin saberlo, de los sustratos culturales de todas las latitudes. Se transformó en un invisible hilo conductor de las culturas de los hunos y de los onas (por dar un ejemplito) de los efervescentes latinos y de los sajones fríos. No le importó que las pieles fueran blancas, negras o maravillosamente aceitunadas. Nada le importó… sólo recoger y atesorar aquello que nos hace ser como somos, con luces y sombras. Más allá de saberes sistematizados, de volúmenes gordos del ayer y de los inmensos archivos informatizados de hoy; mañana ¿quién sabe dónde almacenarán datos y sumas de conocimientos…?

Seremos tradición

En todos esos regazos se cobijo y cobija la memoria del folklore como joya de inmenso valor a veces depreciada. Pero no duerme ni se siente archivado. Se escapa y vuela hasta posarse en los hombres de carne y hueso.

Lo sentimos así cuando (el folklore) se corporiza en danzas, canciones, poesías, artesanías, festivales de los que se escapan músicas entrañables y aromas incitantes que alborotan los estómagos. Luego de cualquiera de estas experiencias, solemos repetir contentos que la tradición no ha muerto, que el folklore vive. Y parece que nos adentramos en otro mundo si escuchamos rock. Nos vestimos con telas sintéticas y sacamos la comida del microonda…

Pero es posible que de aquí a cien años todo eso también sea folklore porque serán la expresión de la forma de vivir de los antepasados remotos (entre los que estaremos nosotros).

Y hay mucho más

Vaya a saber qué habrá pensado el inglés Thoms cuando acuñó el término. Seguramente se dio cuenta que, además de lo que estudiara en los textos para convertirse en arqueólogo, había ido encarnando usos, costumbres y creencias cuyo origen no podía clasificar por más erudito que se sintiese. Se habrá dado cuenta que, más allá del nombre y apellido, de haber sido concebido por un hombre y una mujer, era mucho más que información adquirida disciplinada e indisciplinadamente (como nos pasa a nosotros).

Thoms, al igual que vos y que yo y que todos, era vehículo de la trasmisión de la cultura en la que había nacido y se había criado y formado. No la libresca, la otra; ésa que absorbemos sin darnos cuenta. La que recibimos de otros individuos o de una sociedad.

¿Quién te enseñó?

Cuántas veces nos sorprendemos haciendo esto o aquello, repitiendo un rito doméstico, tarareando una cancioncilla que no sabemos cuándo ni dónde se nos pegó.

Por caso, son legión los que proclaman que en Semana Santa hay que comer pescado sin poder aportar ni el atisbo de una explicación que lo fundamente. Repetimos historias difusas y aconsejamos sin más apoyo que el “… decía mi abuela, no sé, pero siempre me lo repetía.”

Pese a todas las recomendaciones de los dietólogos nos resistimos a variar el menú de “las Fiestas” porque de alguna dimensión desconocida nos cae un copó de nieve sobre la cabeza cuando en realidad andamos buscando un poco de sombra o el soplo de un aire acondicionado. Es cierto que mucho de eso se va diluyen en el tiempo; a nadie se le ocurriría hoy “guardar luto” como exteriorización del dolor ante la muerte. En cambio presentamos otro imperativo: elaborar el duelo. Vaya uno saber si de aquí tres o cuatro generaciones no se acuñará otra expresión ante una misma realidad: el choque brutal de una pérdida. ¿Por qué hacés así la salsa? “Vos sabés que no me acuerdo quién me enseño…”

Como abrojos amables

Cuantas cosas que se pegaron como abrojos a la vidas de los pueblos, se fueron convirtiendo en folklore. ¿Será nuestra forma de vida el de los que cumplan años en el siglo XXIII? Vaya uno a saber, pregunta sin respuesta si las hay.

Mientras tanto celebramos y gocemos de lo que fuimos recibiendo, más allá de lo normado. Porque ese sustrato de cultura doméstica, inocente y pintoresca, nos hace bien. Porque nos nutre y nos regala una maravilla: no la discutimos, no nos lleva a confrontaciones. Nos regala esa inefable sensación de sentirnos dueños de unos pedacitos de verdad irrefutable.

La trasmisión de todo lo que constituye el folklore doméstico no de debería cortarse nunca. Porque es un remanso en medio de los vientos huracanados de lo que llamamos progreso que avanza sin darnos tiempo a paladearlo, a comernos lentamente aquellas doce pasas de la noche de Año Nuevo.

Un archivo puede quemarse pero nada borrará lo que nos contaron y guardamos en la memoria del corazón donde se atrinchera el folklore medular: el saber del pueblo, el nuestro.